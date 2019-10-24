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Violência doméstica

Idoso de 81 anos é suspeito de agredir esposa em Cariacica

A idosa de 74 anos está internada em estado grave no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. O suspeito não foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 14:03

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 14:03

Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória Crédito: Daniela Carla/TV Gazeta
Uma idosa de 74 anos foi internada em estado grave após ser agredida em casa no bairro Nova Canaã, em Cariacica. Segundo familiares denunciaram à Polícia Civil nesta quarta-feira (23), o suspeito do crime é o marido dela, um aposentado de 81 anos. O caso será investigado pela Delegacia do Idoso.
Um filho da vítima, um pedreiro de edificações de 39 anos, disse que o suspeito é padrasto dele. A idosa e o aposentado moram juntos há três anos. O pedreiro revelou que terça-feira (22), a irmã dele acionou o Samu para socorrer a mãe dele, que apresentava hematomas.

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A idosa disse aos filhos que havia caído durante uma atividade em casa. Ela foi encaminhada para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra. Na unidade hospitalar, o médico informou aos familiares que a mulher havia sido agredida e que o quadro de saúde dela era considerado gravíssimo.
Após ser informado que sua mãe poderia ter sido agredida, o pedreiro comunicou a ocorrência à Polícia Militar. Os militares foram ao local, mas não localizaram o suspeito. O caso foi registrado no Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória. A vítima ainda não prestou depoimento à polícia por causa do seu estado de saúde.

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