Idoso corre de assaltantes e é assassinado em Cachoeiro

Muitas pessoas se aglomeraram no local do crime após os bandidos fugirem Crédito: Reprodução - Aqui Notícias

Um idoso de 64 anos morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto na noite desta quinta-feira (03), no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim. José Brás de Souza estava com um amigo que se rendeu aos bandidos e não foi ferido, mas José correu, foi perseguido e atingido por vários tiros. Os criminosos conseguiram fugir em uma motocicleta e não foram localizados.

De acordo com a Polícia Militar, José e o amigo estavam na Rua Samuel Duarte, próximo à Escola Quintiliano de Azevedo, quando dois homens em uma motocicleta modelo XRE 300, de cor preta, chegaram anunciando o assalto. O amigo de José contou que eles falaram: "É assalto. Deita! Deita!". Em seguida ele se deitou, mas José ficou assustado e saiu correndo. O carona da motocicleta o perseguiu e deu vários tiros em sua direção.

José foi atingido na cabeça, no pescoço, no peito e nas costas. Ao todo foram seis tiros. Ele chegou a ser socorrido por populares para a Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

CRIME ASSUSTA MORADORES

Moradores da região estão assustados. Primeiro eu ouvi uma moto, mas depois ouvi os tiros. Foram uns oito e todos seguidos. Fiquei muito nervosa. Aqui tá uma calamidade, ninguém consegue ter paz. Eu ia à igreja à noite. Hoje eu já não vou mais, saio com dinheiro escondido, não carrego celular. Eles assaltam 15h, 14h. Não tem respeito a ninguém. Nós é que vivemos atrás das grades, que somos os prisioneiros, lamentou uma moradora que preferiu não se identificar.

Ela ainda disse que José era uma pessoa prestativa. Uma pessoa de respeito, que se a gente precisasse ele servia a gente. Às vezes com transporte, se ficasse doente, ele levava para o hospital. Não incomodava ninguém. Isso apavorou a comunidade toda, contou.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio. Um projétil, de calibre ainda não identificado, foi recolhido no local e vai ser encaminhado para exame de balística. Os suspeitos ainda não foram identificados. Denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181, não é necessário se identificar.

ENTREVISTA

José foi casado com Elenilda, com quem teve dois filhos Crédito: Matheus Martins

A ex-mulher de José Brás de Souza, Elenilda Araújo, que teve dois filhos de 9 e 11 anos com o idoso, garantiu que os bandidos fugiram sem levar nada.

Como você ficou sabendo do crime?

Recebi a notícia e fiquei muito arrasada, porque tenho dois filhos com ele. Meu filho mais velho está muito triste e eu estou sem palavras.

Sabe se ele estava sendo ameaçado?

Nunca ouvi falar. Ele era uma pessoa muito tranquila, andava de qualquer jeito, simples. Nem parecia que ele era muito rico igual ele era. Eu quero justiça de quem fez isso com ele. Agora fiquei com um filho de nove e um de 11 anos sem o pai. É muito estranho porque não levaram nada. É um assalto estranho. Então pode ser alguma rixa, sei lá.

O QUE DIZ A PM

Por meio de nota, a Polícia Militar informa que o policiamento é realizado durante noite e dia no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, por meio de viaturas e ressaltou que reforço no policiamento é realizado com base no mapa do crime, portanto é de extrema importância que as vítimas façam o registro da ocorrência através do 190, sempre que algum crime aconteça na região, e também em uma delegacia para que os casos sejam investigados.

A PM disse, ainda, que o comando da 1ª Companhia do 9º batalhão está à disposição da comunidade para ouvir as demandas dos moradores e juntos traçarem medidas de segurança com base na realidade do local.