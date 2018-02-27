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Violência e fúria

Idoso bate na esposa, incendeia casa, quebra Fusca e é preso no ES

Após uma discussão com e esposa, ele ainda tentou colocar fogo no próprio carro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 19:06

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 19:06

Um idoso de 70 anos foi preso após agredir a esposa, de 67 anos, e colocar fogo na residência do casal, na tarde desta segunda-feira (26), em Bom Jesus do Norte, na região Sul do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, o acusado ainda tentou atear fogo no próprio carro, um Volkswagen Fusca.
O crime aconteceu por volta das 17h20, no bairro Belvedere. A vítima contou aos militares que o marido estava bêbado e levou pessoas que ela desconhecia para dentro de casa. Por conta disso, segundo a esposa, os dois discutiram. O acusado agrediu fisicamente a esposa, colocou fogo na casa e quebrou os vidros do Fusca. 
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Por conta das chamas, o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado. Na delegacia, o idoso foi autuado por lesão corporal, ameaça e incêndio. Ele nega os crimes.
Acusado quebrou os vidros do Fusca e ameaçou incendiar também o veículo Crédito: Internauta
 

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