Idoso bate na esposa, incendeia casa, quebra Fusca e é preso no ES

O crime aconteceu por volta das 17h20, no bairro Belvedere. A vítima contou aos militares que o marido estava bêbado e levou pessoas que ela desconhecia para dentro de casa. Por conta disso, segundo a esposa, os dois discutiram. O acusado agrediu fisicamente a esposa, colocou fogo na casa e quebrou os vidros do Fusca.