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Abuso

Idoso acusado de estupro é preso na Serra

O abuso teria acontecido em 2008, mas o mandado de prisão só foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) em março deste ano

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 20:08
A prisão aconteceu durante uma operação de combate à criminalidade Crédito: Reprodução | PRF
Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam na tarde desta terça-feira (5), na Serra, um idoso de 66 anos, acusado pelo crime de estupro de vulnerável. O abuso teria acontecido em 2008, mas o mandado de prisão só foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) em março deste ano. 
> Homem é preso por estuprar e manter jovem em cárcere privado
Segundo a PRF, o acusado estava em um carro  modelo Toyota Hilux  quando foi abordado pelos agentes. Ao apresentar a documentação de habilitação e do veículo, os policiais identificaram que o idoso possuía um mandado de prisão em aberto.
> PRF prende dupla e recupera carro roubado em Cariacica
O condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A pena para o crime de estupro de vulnerável é de 22 anos e 2 meses.

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