Idoso acusado de estupro é preso na Serra

A prisão aconteceu durante uma operação de combate à criminalidade Crédito: Reprodução | PRF

Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam na tarde desta terça-feira (5), na Serra, um idoso de 66 anos, acusado pelo crime de estupro de vulnerável. O abuso teria acontecido em 2008, mas o mandado de prisão só foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) em março deste ano.

Segundo a PRF, o acusado estava em um carro  modelo Toyota Hilux  quando foi abordado pelos agentes. Ao apresentar a documentação de habilitação e do veículo, os policiais identificaram que o idoso possuía um mandado de prisão em aberto.