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Com arma na cabeça

Idosa de 75 anos tem carro roubado na Praia da Costa

Bandidos jogaram a idosa no chão e apontaram uma arma na sua cabeça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2018 às 20:18

Publicado em 24 de Fevereiro de 2018 às 20:18

Rua Pernambuco, em Vila Velha Crédito: Reprodução/Google Maps
Uma idosa de 75 anos teve o carro roubado por volta das 9h deste sábado (24) na Rua Pernambuco, na Praia da Costa, em Vila Velha. Dois bandidos armados a jogaram no chão enquanto colocavam uma mala no veículo. A senhora estava acompanhada da neta e do filho.
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Os bandidos chegaram a apontar uma arma para a sua cabeça e a da neta. Segundo a vítima, os assaltantes aparentavam ter aproximadamente 25 anos de idade. O veículo, um modelo Honda Civic, foi levado e encontrado instantes depois na Rua Goiás, em Itapoã, após a idosa acionar o sistema de rastreamento que possui no veículo.
Havia R$ 950 e 15 pesos - moeda argentina - no veículo, mas nada foi levado. Os bandidos não foram encontrados.

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