Idosa de 75 anos tem carro roubado na Praia da Costa

Rua Pernambuco, em Vila Velha Crédito: Reprodução/Google Maps

Uma idosa de 75 anos teve o carro roubado por volta das 9h deste sábado (24) na Rua Pernambuco, na Praia da Costa, em Vila Velha. Dois bandidos armados a jogaram no chão enquanto colocavam uma mala no veículo. A senhora estava acompanhada da neta e do filho.

Os bandidos chegaram a apontar uma arma para a sua cabeça e a da neta. Segundo a vítima, os assaltantes aparentavam ter aproximadamente 25 anos de idade. O veículo, um modelo Honda Civic, foi levado e encontrado instantes depois na Rua Goiás, em Itapoã, após a idosa acionar o sistema de rastreamento que possui no veículo.