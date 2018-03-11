Idosa atropelada por assaltante em fuga é enterrada em Vila Velha

Idosa foi morta por um assaltante de 16 anos, que dirigia um veículo roubado Crédito: Internauta/Gazeta Online/Bernardo Coutinho

Valnicie chegou a ser atendida por uma equipe do Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O cunhado de Valnice, Manoel Vicente de Souza, contou que a aposentada estava indo ao supermercado fazer compras quando foi atingida pelo veículo em alta velocidade.

Nós ficamos sabendo o que havia acontecido por vizinhos. Ela estava a uns 40 metros da casa dela, contou o cunhado.

A família está ainda muito abalada e com a sensação de completo desamparo. O irmão da vítima, Almir Barbosa Codeiro, desabafou sobre a situação.

É difícil descrever com palavras. O meu coração está em pedaços. Estamos todos à mercê da violência Almir Barbosa Codeiro, irmão de Valnicie

ENTERRO

O enterro de Valnicie aconteceu na tarde deste domingo, no cemitério de Santa Inês, em Vila Velha.

O cunhado da vítima, Manoel Vicente de Souza, contou que a aposentada estava indo ao supermercado fazer compras quando foi atingida pelo veículo Crédito: Bernardo Coutinho

O CASO





Segundo informações da Polícia Militar, o veículo foi tomado em assalto no bairro Araçás, e, durante o deslocamento do bandido, o carro foi avistado por uma equipe da PM na Rodovia Carlos Lindenberg.

Durante a perseguição, já no bairro Jardim Guadalajara, o criminoso perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e atingiu a idosa, que andava pela praça do bairro.

O acusado do crime é menor de idade, tem 16 anos, e foi encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária de Vila Velha. Com ele também foi recolhida uma arma falsa.