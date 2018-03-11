Idosa atropelada por assaltante em fuga é enterrada em Vila Velha

A família de Valnicie Cordeiro Barbosa, de 72 anos, que morreu atropelada por um assaltante que tentava fugir de perseguição policial em um carro roubado, na noite deste sábado (10), em Jardim Guadalajara, Vila Velha, esteve neste domingo (11) no Departamento Médico Legal (DML) para liberar o corpo da aposentada. O irmão e o cunhado de Valnice contaram que não sabem descrever a dor de perder um familiar de forma tão trágica.
Valnicie chegou a ser atendida por uma equipe do Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O cunhado de Valnice, Manoel Vicente de Souza, contou que a aposentada estava indo ao supermercado fazer compras quando foi atingida pelo veículo em alta velocidade.
Nós ficamos sabendo o que havia acontecido por vizinhos. Ela estava a uns 40 metros da casa dela, contou o cunhado.
A família está ainda muito abalada e com a sensação de completo desamparo. O irmão da vítima, Almir Barbosa Codeiro, desabafou sobre a situação.
É difícil descrever com palavras. O meu coração está em pedaços. Estamos todos à mercê da violência
ENTERRO
O enterro de Valnicie aconteceu na tarde deste domingo, no cemitério de Santa Inês, em Vila Velha.
O CASO
Segundo informações da Polícia Militar, o veículo foi tomado em assalto no bairro Araçás, e, durante o deslocamento do bandido, o carro foi avistado por uma equipe da PM na Rodovia Carlos Lindenberg.
Durante a perseguição, já no bairro Jardim Guadalajara, o criminoso perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e atingiu a idosa, que andava pela praça do bairro.
O acusado do crime é menor de idade, tem 16 anos, e foi encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária de Vila Velha. Com ele também foi recolhida uma arma falsa.