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Golpe

Idosa aceita ajuda em caixa eletrônico e perde R$ 8 mil em Vila Velha

Vítima caiu em golpe e passou dados pessoais pelo telefone depois de uma mulher fazer uma falsa ligação para o banco; suspeita acabou detida em um banco do Centro da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 19:54

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 19:54

Estelionatária estava no caixa eletrônico à esquerda; e a vítima, à direita, de preto Crédito: Reprodução
Na manhã desta sexta-feira (13), uma idosa de 67 anos foi vítima de um golpe, depois de tentar realizar uma operação em um caixa eletrônico de um supermercado, no Centro de Vila Velha. Ao aceitar a falsa ajuda de uma mulher que estava no local, ela passou dados pessoais para os criminosos por telefone e levou um prejuízo de R$ 8 mil. (veja vídeo abaixo)
A vítima ficou com o cartão preso na máquina. Nesse momento, a estelionatária ofereceu ajuda, pegou o telefone, fez uma ligação e passou o aparelho para a senhora, dizendo que era do banco. Ela, então, conversou com os supostos telefonistas e passou informações pessoais, como a senha bancária, explicou Patrick Oliveira, da Guarda Municipal.
Com os dados dela em mãos, a quadrilha conseguiu realizar diversos saques em diferentes localidades, em nome da vítima. A senhora só percebeu que era um golpe quando viu mensagens no próprio celular, informando os valores sacados. Um total de R$ 8 mil. Nisso, ela ficou apavorada e um cidadão veio até a sede da Guarda Municipal pedir ajuda, contou Patrick.
Já evadida do supermercado, a golpista foi encontrada pelos agentes dentro de uma agência bancária, também na Avenida Champagnat. Quando a vimos, fizemos a abordagem e buscamos a vítima, que a reconheceu. De lá, fomos para a delegacia. Tudo aconteceu por volta das 9h30, relatou o guarda municipal Janique, que também participou da ação.
A estelionatária é Maria Elisandra Leonardo da Silva, de 33 anos. Natural de São Paulo, ela chegou do Rio de Janeiro nessa terça-feira (10) à noite. Constatamos que ela deve agir junto de outras três pessoas. Provavelmente, eles vão aplicando os golpes e, quando se queimam em um Estado, partem para outro. Por aqui, ainda não sabemos se esta senhora foi a única vítima, comentou.

INVESTIGAÇÃO

Demandada sobre o caso, a Polícia Civil informou que a Maria Elisandra foi autuada em flagrante por concurso de pessoas e por furto qualificado por fraude. A golpista será encaminhada ao Centro de Triagem de Viana e o caso seguirá sob investigação, com o objetivo de identificar os outros envolvidos.

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