Identificados executores de rapaz em Ourimar

Fabrício de Jesus e Elvis Ribeiro já estavam detidos Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil cumpriu os mandados de prisão contra os dois criminosos que invadiram um culto e executaram um rapaz de 23 anos, em um apartamento do Condomínio Ourimar, na Serra. O crime aconteceu no dia 6 de janeiro.

A vítima era Arthur Henrique Gonçalves Silva. Os suspeitos Elvis da Silva Ribeiro, o Coroa, 29 anos, e Fabrício de Jesus Ferreira, 24, invadiram o apartamento onde o alvo morava há cerca de um mês com a namorada. Aproximadamente 10 pessoas participavam da celebração evangélica, entre elas crianças e idosos.

Eles se depararam com um culto que acontecia no imóvel. Mesmo assim, foram até a vítima e a executaram. Elvis fez o primeiro disparo, no rosto de Arthur. Fabrício também se aproximou e fez mais disparos, detalhou o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCVV) de Serra, onde o caso foi investigado.

A morte de Arthur foi motivada pela disputa do tráfico existente dentro do condomínio. Ele estava morando no local há pouco tempo e passou a traficar conta própria. Porém, o fato não agradou a facção de Fabrício e Elvis que já comercializavam drogas, por isso mataram o rapaz, afirmou o delegado.

Nesta quarta-feira (7), a equipe da DCCV cumpriu os mandados de prisão expedidos contra os dois autores, identificados durante as investigações. Os dois já estavam presos no Centro de Triagem de Viana.

Fabrício foi autuado em flagrante após roubar um carro, na Serra. Já Elvis trocou tiros com policiais militares no final do mês de fevereiro, dentro do Condomínio Ourimar, onde foi baleado e preso por tentativa de homicídio contra os militares.