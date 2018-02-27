Identificado motorista que fez motos de 'boliche' em Cachoeiro

Um rapaz de 26 anos foi identificado pela Polícia Civil como suspeito de ser o motorista que acabou batendo em várias motocicletas estacionadas na Avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, no último domingo (25). O motorista fugiu do local após o acidente.

Segundo o titular da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo), Felipe Vivas, o suspeito foi identificado e intimado para ser ouvido pela polícia no dia 1º de março.

O veículo envolvido no acidente, um Ford Fiesta, não foi apreendido, mas será periciado pelos agentes da Polícia Civil.

O CASO

O motorista fugiu após atingir sete motocicletas que estavam estacionadas na Avenida Beira Rio, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu em frente a uma pizzaria. Apesar do grande fluxo de pessoas, por sorte, ninguém ficou ferido.