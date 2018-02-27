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Acidente

Identificado motorista que fez motos de 'boliche' em Cachoeiro

O motorista fugiu após atingir sete motocicletas que estavam estacionadas na Avenida Beira Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 20:22

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 20:22

Um rapaz de 26 anos foi identificado pela Polícia Civil como suspeito de ser o motorista que acabou batendo em várias motocicletas estacionadas na Avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, no último domingo (25). O motorista fugiu do local após o acidente.
Segundo o titular da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo), Felipe Vivas, o suspeito foi identificado e intimado para ser ouvido pela polícia no dia 1º de março. 
> Veja mais matérias sobre Acidentes
O veículo envolvido no acidente, um Ford Fiesta, não foi apreendido, mas será periciado pelos agentes da Polícia Civil.
O CASO
O motorista fugiu após atingir sete motocicletas que estavam estacionadas na Avenida Beira Rio, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu em frente a uma pizzaria. Apesar do grande fluxo de pessoas, por sorte, ninguém ficou ferido.
Segundo testemunhas, o veículo seguia em alta velocidade pela via. Imagens de câmeras de videomonitoramento mostraram que após o acidente, a motorista deu marcha a ré e fugiu. Nesta segunda-feira (17), a Polícia Militar identificou a proprietária do carro, mas nem a motorista nem o carro haviam sido encontrados após as buscas. O nome dos envolvidos não foram divulgados.

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