Homens são presos por tentar matar vizinha a tiros em Venda Nova

Delegacia de Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/PC

Um homem de 45 anos foi preso nesta quarta-feira (3) após tentar matar a vizinha, de 45 anos, a tiros no interior de Venda Nova do Imigrante , Região Serrana do Estado. O motivo, segundo a Polícia Civil , é por conta de uma briga pela negociação de um terreno. O crime aconteceu na noite da última terça-feira (2).

Segundo a investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante, um dos autores do crime, também de 45 anos, é vizinho da vítima e tem um desentendimento com ela desde o ano passado.

A briga entre os dois gira em torno de um terreno que a vítima comprou do autor. Na hora de fazer a documentação, houve um desacordo com relação à metragem do lote. Foi aí que a contenda começou, explicou o titular da DHPP de Venda Nova, o delegado Alberto Roque Peres.

A situação gerou discussões, o que levou a vítima a registrar boletins de ocorrência por ameaças do vizinho. Na noite da última terça-feira, o homem atirou contra a vítima, na localidade de Alto Caxixe, zona rural.

O vizinho contou a ajuda de um amigo, de 28 anos, que dirigiu o carro. A vítima estava de moto e, ao se aproximar, o suspeito atirou seis vezes em sua direção, sendo que um dos disparos atingiu a motocicleta. Acreditamos que ele tenha feito isso numa tentativa de ameaça, mas qualquer pessoa que atira em direção à outra assume o risco de cometer um homicídio, explicou o delegado.