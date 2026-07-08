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Homens invadem loja em Cachoeiro e causam prejuízos de R$ 4 mil

As câmeras de videomonitoramento da loja de embalagens flagraram o momento da chegada, do furto e da saída de três criminosos do local

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 15:18

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

08 jul 2026 às 15:18
Três homens invadiram uma loja de embalagens na madrugada desta quarta-feira (13), na Av. Jones dos Santos Neves, no bairro Estelita Coelho Martins, em Cachoeiro de Itapemirim, e causaram um prejuízo equivalente a R$ 4 mil reais. As câmeras de videomonitoramento do local flagraram o momento da chegada, do furto e da saída dos criminosos.
Polícia Militar (PM) informou que foi acionada pela equipe de videomonitoramento da empresa. A equipe disse à polícia que viu, por meio das câmeras, o momento em que um indivíduo teria furtado uma gaveta com dinheiro do estabelecimento.
“Uma guarnição prosseguiu até o local e realizou buscas, porém o suspeito não foi mais localizado”, comunicou a PM.

CRIME

Segundo uma funcionária da loja, os três suspeitos chegaram e saíram do estabelecimento em um carro Gol de cor branca. Para entrar na loja, tiveram que arrombar a porta. “Logo depois, o sistema de alarme foi acionado, mas eles permaneceram na loja mesmo assim. O monitoramento entrou em contato e chamamos a polícia”, explicou.
Três homens invadem loja em Cachoeiro e causam prejuízos de R$ 4 mil reais
Os criminosos chegaram ao local em um carro Gol de cor branca Crédito: Imagem de videomonitoramento
Do local levaram a gaveta eletrônica do caixa com dinheiro. Além de danificar a gaveta, a porta de aço do ambiente também ficou destruída, bem como cabos do computador que ficavam acoplados na gaveta. “Ao todo, o prejuízo foi de R$ 4 mil reais”, contou a funcionária.
A funcionária também disse que essa não é a primeira vez que um crime ocorreu na loja. “Já fomos assaltados a mão armada em horário de serviço, mas furto desse tipo não tinha acontecido ainda. Na loja ao lado, tem um ano que ela foi quebrada e furtada”, informou.
Um boletim de ocorrências está sendo feito pela loja a fim de que o caso seja investigado pela polícia.
Nesse sentido, a Polícia Civil orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência para que as investigações sejam feitas. Elas podem comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br.

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