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Em São Mateus

Homens chegam atirando e matam duas pessoas em bar no balneário de Guriri

Um homem e uma mulher bebiam com outras pessoas em frente ao estabelecimento quando uma dupla armada chegou e abriu fogo contra eles. Crime ocorreu na noite desta sexta-feira (18) no balneário mateense

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 13:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2020 às 13:25
Um homem e uma mulher foram mortos a tiros enquanto tomavam cerveja em um bar, na noite de sexta-feira (18), em Guriri, balneário de São Mateus, na região Norte do Estado.  
Vista aérea do balneário de Guriri, em São Mateus
O crime ocorreu no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte capixaba Crédito: Prefeitura de São Mateus
As vítimas estavam acompanhadas de uma amiga. Os três estavam sentados em uma mesa do bar conversando e bebendo quando foram surpreendidos por dois criminosos armados. Logo que chegaram, abriram fogo contra as vítimas, fazendo vários disparos seguidos.

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Toda a ação foi registrada por câmeras de videomonitoramento do bar, segundo informações de moradores.  Os corpos das duas vítimas foram levados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde devem passar por exame cadavérico e, posteriormente, serem identificados e liberados para sepultamentos por familiares. 
Polícia Civil foi acionada e informou que o caso vai ser apurado pela Delegacia de Homicídios e Proteção ã Pessoa (DHPP) de São Mateus. Não foi informado se as vítimas foram identificadas. 
A polícia reforça que quem tiver informações que possam colaborar com a elucidação do crime pode entrar em contato pelo telefone 181 do Disque-denúncia ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. 

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