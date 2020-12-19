Homens chegam atirando e matam duas pessoas em bar no balneário de Guriri

Guriri, balneário de Um homem e uma mulher foram mortos a tiros enquanto tomavam cerveja em um bar, na noite de sexta-feira (18), em, balneário de São Mateus , na região Norte do Estado.

O crime ocorreu no balneário de Guriri, em São Mateus, no Norte capixaba Crédito: Prefeitura de São Mateus

As vítimas estavam acompanhadas de uma amiga. Os três estavam sentados em uma mesa do bar conversando e bebendo quando foram surpreendidos por dois criminosos armados. Logo que chegaram, abriram fogo contra as vítimas, fazendo vários disparos seguidos.

Toda a ação foi registrada por câmeras de videomonitoramento do bar, segundo informações de moradores. Os corpos das duas vítimas foram levados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde devem passar por exame cadavérico e, posteriormente, serem identificados e liberados para sepultamentos por familiares.

Polícia Civil foi acionada e informou que o caso vai ser apurado pela Delegacia de Homicídios e Proteção ã Pessoa (DHPP) de São Mateus. Não foi informado se as vítimas foram identificadas.