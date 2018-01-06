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Violência

Homens armados atropelam adolescente mais de uma vez com mesmo carro

Os criminosos, além de atropelarem o adolescente, de 16 anos, dispararam várias vezes para o alto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2018 às 18:49

Publicado em 06 de Janeiro de 2018 às 18:49

Bandidos armados quase mataram um adolescente atropelado, passando com o carro mais de uma vez por cima do jovem, de 16 anos. O crime foi na noite desta sexta-feira (5), no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O rapaz foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia onde permanece internado. Os criminosos conseguiram fugir e deixaram o veículo.
Testemunhas contaram para a Polícia Militar que vários homens com armas, algumas de grosso calibre, utilizaram um veiculo Volkswagem Gol para tentar matar o adolescente que estava em um motocicleta. Contaram ainda que o motorista do carro passou diversas vezes em cima da vítima e ainda atiraram para o alto. Logo após os disparos os criminosos ainda tentaram incendiar o carro, pois ele parou de funcionar.
Tanto a motocicleta, onde a vítima estava, e o carro, foram abandonados na Rua Manoel Marques. Os dois veículos estavam danificados por causa do atropelamento e não tinham registro de furto ou roubo.
O caso vai ser investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida. Até o momento a motivação e autoria do crime são desconhecidas.

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