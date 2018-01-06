Homens armados atropelam adolescente mais de uma vez com mesmo carro

Bandidos armados quase mataram um adolescente atropelado, passando com o carro mais de uma vez por cima do jovem, de 16 anos. O crime foi na noite desta sexta-feira (5), no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O rapaz foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia onde permanece internado. Os criminosos conseguiram fugir e deixaram o veículo.

Testemunhas contaram para a Polícia Militar que vários homens com armas, algumas de grosso calibre, utilizaram um veiculo Volkswagem Gol para tentar matar o adolescente que estava em um motocicleta. Contaram ainda que o motorista do carro passou diversas vezes em cima da vítima e ainda atiraram para o alto. Logo após os disparos os criminosos ainda tentaram incendiar o carro, pois ele parou de funcionar.

Tanto a motocicleta, onde a vítima estava, e o carro, foram abandonados na Rua Manoel Marques. Os dois veículos estavam danificados por causa do atropelamento e não tinham registro de furto ou roubo.