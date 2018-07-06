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Novo Horizonte

Homem usa o nome do irmão pela segunda vez em assalto na Serra

Ele prestou depoimento e foi orientado a ir à chefatura da Polícia Civil para colher digitais

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 17:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 17:23
Marcolino foi até a delegacia para dizer que não estava preso Crédito: Kaique Dias
Um homem que participou de um arrombamento no bairro Novo Horizonte, na Serra, usou o nome do irmão pela segunda vez após cometer o crime. Manoel Vicente de Souza foi detido durante a madrugada com outro suspeito e um menor de idade.
O irmão dele, o lavrador Marcolino Vicente de Souza, de 48 anos, precisou ir à 3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras, para provar que não tinha nada a ver com o crime e que estava em liberdade. Ele prestou depoimento e foi orientado a ir à chefatura da Polícia Civil para colher digitais.
Marcolino mostra o documento e explica não ter contato com o irmão, que é usuário de drogas há cerca de dez anos. "Um colega viu na TV meu nome, aí eu corri aqui para provar que eu estava solto e meu irmão preso. Isso causa vergonha e transtorno porque é uma coisa que você não fez", explicou.
Marcolino mostra o documento e explica não ter contato com o irmão Crédito: Kaique Dias
Segundo Marcolino, não é a primeira vez que isso acontece. Em fevereiro, Manoel foi pego furtando carne em um supermercado da Serra e também usou o nome do irmão.
"Ele tem meus dados todos, só não tem documentos: usa o nome da minha mãe, do meu pai e meu endereço", relatou. Segundo Marcolino, há audiências marcadas por crimes cometidos pelo irmão.
O CRIME
A padaria foi assaltada durante a madrugada no Bairro Novo Horizonte, na Avenida Brasil, a principal do bairro. Além de Manoel, Douglas Rosa Florentino, 20 anos, foi preso e um adolescente de 16 anos apreendido.
Vizinhos da padaria ligaram para a polícia após ouvir barulhos dentro do estabelecimento. A Polícia Militar chegou e encontrou com eles seis sacos de trigo, com produtos que eram vendidos na padaria, botijões de gás e uma balança.
Os criminosos tentaram fugir, mas foram pegos logo depois. Os dois adultos foram encaminhados para o centro de triagem de Viana, onde aguardavam audiência de custódia. Já o adolescente aguardava na delegacia durante a manhã. No registro da Polícia Civil ainda consta o nome de Marcolino como um dos assaltantes.
Ele aguarda que a situação seja normalizada e que não volte acontecer. "Se não soltarem ele, deixar preso um bom tempo, resolve o problema. Porque é ele que está causando isso tudo. O problema é ele", declarou.

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