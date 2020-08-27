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Estava armado

Homem tenta atropelar guarda, dá início à perseguição e é preso na Serra

Ele estava com um carro roubado e foi detido por tentativa de homicídio; uma mulher que também estava no veículo acabou ferida na noite dessa quarta-feira (26)

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 15:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2020 às 15:08
Após perseguição, homem acabou detido no bairro São Diogo II, na Serra
Após perseguição, homem acabou detido no bairro São Diogo II, na Serra Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Para não ser abordado pela Guarda Municipal da Serra, um homem em um carro - roubado - tentou atropelar um dos agentes e empreendeu fuga, durante a noite dessa quarta-feira (26). Os agentes da Guarda efetuaram disparos contra o veículo na tentativa de evitar o atropelamento. Durante a perseguição, o motorista se desfez de uma arma de fogo e uma mulher, que também estava no veículo, acabou ferida por um tiro.
Tudo começou no bairro Novo Horizonte, quando a Guarda Municipal tentou abordar o veículo, após um morador fazer uma denúncia. Quando os agentes chegaram perto, o motorista arrancou com o carro. A perseguição terminou na Rua Eça de Queiroz, no bairro São Diogo II, por volta das 20h40.
A câmera de segurança de uma das casas registrou o desfecho desse caso. Na imagem é possível ver o homem de 23 anos saindo do carro preto, se rendendo e deitando no chão. Ao mesmo tempo em que a mulher, atingida por uma bala no ombro, sai pela porta de trás do veículo.
"Durante o acompanhamento, foi constatado que ele dispensou algo pela janela. Após fazer o socorro da vítima, os agentes constataram que o indivíduo descartou uma arma de fogo: uma garrucha calibre 22. Ou seja, ele estava armado"
Lucas Monteiro Medeiros - Chefe da Divisão de Proteção Comunitária da Serra
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado contra agentes de segurança pública no exercício da função e depois levado para o Centro de Triagem de Viana.
Carro utilizado pelo homem de 23 anos tinha restrição de furto e roubo
Carro utilizado pelo homem de 23 anos tinha restrição de furto e roubo Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Além de fugir, tentar atropelar um agente e de estar armado, o detido também dirigia um carro que apresentava restrição de furto e roubo, que acabou apreendido. As armas da Guarda Municipal e a jogada na rua pelo homem foram encaminhadas para o Departamento de Balística da Polícia Civil.
Atingida de raspão no ombro, a mulher foi socorrida para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves. Depois, ela chegou a ser transferida para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória, mas já teve alta. O caso dela está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

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