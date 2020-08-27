Homem tenta atropelar guarda, dá início à perseguição e é preso na Serra

Após perseguição, homem acabou detido no bairro São Diogo II, na Serra Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Para não ser abordado pela Guarda Municipal da Serra , um homem em um carro - roubado - tentou atropelar um dos agentes e empreendeu fuga, durante a noite dessa quarta-feira (26). Os agentes da Guarda efetuaram disparos contra o veículo na tentativa de evitar o atropelamento. Durante a perseguição, o motorista se desfez de uma arma de fogo e uma mulher, que também estava no veículo, acabou ferida por um tiro.

Tudo começou no bairro Novo Horizonte, quando a Guarda Municipal tentou abordar o veículo, após um morador fazer uma denúncia. Quando os agentes chegaram perto, o motorista arrancou com o carro. A perseguição terminou na Rua Eça de Queiroz, no bairro São Diogo II, por volta das 20h40.

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A câmera de segurança de uma das casas registrou o desfecho desse caso. Na imagem é possível ver o homem de 23 anos saindo do carro preto, se rendendo e deitando no chão. Ao mesmo tempo em que a mulher, atingida por uma bala no ombro, sai pela porta de trás do veículo.

"Durante o acompanhamento, foi constatado que ele dispensou algo pela janela. Após fazer o socorro da vítima, os agentes constataram que o indivíduo descartou uma arma de fogo: uma garrucha calibre 22. Ou seja, ele estava armado" Lucas Monteiro Medeiros - Chefe da Divisão de Proteção Comunitária da Serra

De acordo com a Polícia Civil , o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado contra agentes de segurança pública no exercício da função e depois levado para o Centro de Triagem de Viana.

Carro utilizado pelo homem de 23 anos tinha restrição de furto e roubo Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Além de fugir, tentar atropelar um agente e de estar armado, o detido também dirigia um carro que apresentava restrição de furto e roubo, que acabou apreendido. As armas da Guarda Municipal e a jogada na rua pelo homem foram encaminhadas para o Departamento de Balística da Polícia Civil.