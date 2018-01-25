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Assalto

Homem tem moto roubada à luz do dia em Vila Velha

A moto roubada é uma Yamaha MT-03, placa PPS 6184. Quem tiver informações sobre o veículo pode acionar o Disque-denúncia 181
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 22:12

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 22:12

Moto foi roubada no bairro Ibis em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um auxiliar de contabilidade teve a moto roubada após um assalto na tarde desta quarta-feira, no Ibes, em Vila Velha. Segundo a vítima, ele seguia para a residência de um colega, quando um bandido armado anunciou o assalto, enquanto o comparsa aguardava dentro de um HB20 de cor preta. 
Em seguida, o criminoso assumiu a direção da moto e fugiu. Uma câmera de videomonitoramento flagrou toda a ação. Assista:
A moto roubada é uma Yamaha MT-03, placa PPS 6184. Quem tiver informações sobre o veículo pode acionar o Disque-denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.

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