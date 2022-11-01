Homem tem morte cerebral após ser baleado em rua da Serra

Homem foi socorrido para hospital na Serra após ser baleado e teve morte cerebral Crédito: Fernando Madeira

Um homem teve morte cerebral após ser baleado no bairro Serra Dourada 2, na Serra, na madrugada desta terça-feira (1º). Segundo o boletim da Polícia Militar, o crime aconteceu na avenida Brasília, por volta de 1h07.

Testemunhas relataram a policiais militares que atenderam a ocorrência que o homem – que não teve nome e idade divulgados – foi atingido por indivíduos que estavam em uma moto e dispararam na direção de várias pessoas.

O homem foi socorrido por moradores e levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município, onde teve a morte cerebral constatada durante a madrugada.

O crime é investigado pela Polícia Civil e, até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.