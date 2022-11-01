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Crime

Homem tem morte cerebral após ser baleado em rua da Serra

Testemunhas contaram que a vítima foi atingida por indivíduos que estavam em uma moto e dispararam na direção de várias pessoas; crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (1°)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2022 às 10:46

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 10:46

Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra
Homem foi socorrido para hospital na Serra após ser baleado e teve morte cerebral Crédito: Fernando Madeira
Um homem teve morte cerebral após ser baleado no bairro Serra Dourada 2, na Serra, na madrugada desta terça-feira (1º). Segundo o boletim da Polícia Militar, o crime aconteceu na avenida Brasília, por volta de 1h07.
Testemunhas relataram a policiais militares que atenderam a ocorrência que o homem – que não teve nome e idade divulgados – foi atingido por indivíduos que estavam em uma moto e dispararam na direção de várias pessoas.
O homem foi socorrido por moradores e levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município, onde teve a morte cerebral constatada durante a madrugada.
O crime é investigado pela Polícia Civil e, até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.
Com informações do G1ES

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