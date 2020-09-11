Homem suspeito de homicídio é preso em Pancas, no ES

Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (10), na comunidade de Córrego da Prata, na zona rural de Pancas, na Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a ocorrência, o suspeito é investigado por um homicídio registrado na cidade de Marilândia e possuía um mandado de prisão em aberto.
A prisão aconteceu após um intenso trabalho de investigação do serviço de inteligência da Polícia Militar, que recebeu informações sobre a localização de onde o suspeito estaria escondido. Após a confirmação, o local, que é de difícil acesso, foi alvo de buscas pelos militares.
O suspeito, segundo a polícia, é apontado como autor de um homicídio registrado em 2017 na cidade de Marilândia e estava sendo procurado há quase três anos. Ele foi localizado, abordado e preso pelos militares.
POLÍCIA CIVIL
O homem foi preso e encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Em nota, a Polícia Civil informou que o inquérito que investigou o homicídio foi concluído pela Delegacia de Polícia de Marilândia em 2017. Ainda segundo a PC, o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto que foi cumprido pelos policiais. Ele foi encaminhado para o sistema prisional.