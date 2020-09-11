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Procurado há quase 3 anos

Homem suspeito de homicídio é preso em Pancas, no ES

Segundo a Polícia Militar, o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto e foi localizado em uma residência no interior do município nesta quinta

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 11:55
Data:18/12/2019 - ES-Pancas - Vítima ficou com o rosto desfigurado com tiros de calibre 12
Delegacia de Polícia de Pancas Crédito: Polícia Civil/Pancas
Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (10), na comunidade de Córrego da Prata, na zona rural de Pancas, na Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a ocorrência, o suspeito é investigado por um homicídio registrado na cidade de Marilândia e possuía um mandado de prisão em aberto.
A prisão aconteceu após um intenso trabalho de investigação do serviço de inteligência da Polícia Militar, que recebeu informações sobre a localização de onde o suspeito estaria escondido. Após a confirmação, o local, que é de difícil acesso, foi alvo de buscas pelos militares.

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O suspeito, segundo a polícia, é apontado como autor de um homicídio registrado em 2017 na cidade de Marilândia e estava sendo procurado há quase três anos. Ele foi localizado, abordado e preso pelos militares.

POLÍCIA CIVIL

O homem foi preso e encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Em nota, a Polícia Civil informou que o inquérito que investigou o homicídio foi concluído pela Delegacia de Polícia de Marilândia em 2017. Ainda segundo a PC, o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto que foi cumprido pelos policiais. Ele foi encaminhado para o sistema prisional.

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