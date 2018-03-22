Homem suspeito de abusar de duas sobrinhas é preso em Vitória

Um homem foi preso no início da manhã desta quinta-feira (22) suspeito de abusar de duas sobrinhas em um bairro de Vitória. A prisão foi realizada pela equipe do delegado Lorenzo Pazolini, responsável pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

"Mais um pedófilo foi retirado de circulação. Esse senhor é acusado e investigado por ter abusado de duas sobrinhas aqui em um bairro de Vitória. Ele foi preso hoje às 6h e será levado para a DPCA, onde será interrogado. Essa semana é a nossa terceira ação, é o terceiro pedófilo retirado de circulação, o que traz mais segurança e mais garantia para os nossos jovens, sobretudo aos pais e familiares", afirmou Pazolini.