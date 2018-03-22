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Pedofilia

Homem suspeito de abusar de duas sobrinhas é preso em Vitória

Prisão aconteceu no início da manhã desta quinta (22). 'Mais um pedófilo foi retirado de circulação', afirmou o delegado Lorenzo Pazolini
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 09:51

Publicado em 22 de Março de 2018 às 09:51

Acusado de abusar de duas sobrinhas foi preso e encaminhado para a DPCA Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo
Um homem foi preso no início da manhã desta quinta-feira (22) suspeito de abusar de duas sobrinhas em um bairro de Vitória. A prisão foi realizada pela equipe do delegado Lorenzo Pazolini, responsável pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).
Após a ação, o delegado afirmou que mais um pedófilo foi retirado de circulação, o terceiro só esta semana.
"Mais um pedófilo foi retirado de circulação. Esse senhor é acusado e investigado por ter abusado de duas sobrinhas aqui em um bairro de Vitória. Ele foi preso hoje às 6h e será levado para a DPCA, onde será interrogado. Essa semana é a nossa terceira ação, é o terceiro pedófilo retirado de circulação, o que traz mais segurança e mais garantia para os nossos jovens, sobretudo aos pais e familiares", afirmou Pazolini.

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