Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Homem sobrevive após levar quatro tiros em Cachoeiro

A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas. Caso foi registrado no bairro Nossa Senhora de Fátima

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 12:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 12:32
Vítimas está internada na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes
Um homem de 29 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta terça-feira (17) no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os bandidos atiraram quase dez vezes em direção à vítima, que foi atingida por quatro disparos. A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas.
A vítima contou para a Polícia Militar que estava sentada na frente de casa quando um veículo com quatro ocupantes se aproximou dele e os criminosos efetuaram vários disparos em sua direção. O homem foi atingido nas costas (dois disparos), no ombro e no braço. Populares o socorreram para a Santa Casa de Misericórdia. 
O caso vai ser encaminhado para a Delegacia de Crimes Contra a Vida. Denúncias podem ser feitas para o Disque Denúncia pelo número 181. Não é necessário se identificar. A vítima permanece internada.
Homem sobrevive após levar quatro tiros em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados