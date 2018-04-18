Homem sobrevive após levar quatro tiros em Cachoeiro

Vítimas está internada na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes

Um homem de 29 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta terça-feira (17) no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Os bandidos atiraram quase dez vezes em direção à vítima, que foi atingida por quatro disparos. A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas.

A vítima contou para a Polícia Militar que estava sentada na frente de casa quando um veículo com quatro ocupantes se aproximou dele e os criminosos efetuaram vários disparos em sua direção. O homem foi atingido nas costas (dois disparos), no ombro e no braço. Populares o socorreram para a Santa Casa de Misericórdia.

O caso vai ser encaminhado para a Delegacia de Crimes Contra a Vida. Denúncias podem ser feitas para o Disque Denúncia pelo número 181. Não é necessário se identificar. A vítima permanece internada.