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Crime

Homem se passa por cliente e furta funcionários de concessionárias

Bem vestido, ele entra no local como se fosse um cliente e fica ao telefone. Quando os vendedores se distraem, ele comete os furtos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 22:49

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 22:49

Homem furtou celulares que estavam nas mesas dos consultores de venda Crédito: Reprodução
Um bandido cometeu furtos em três lojas de uma mesma concessionária de veículos na Grande Vitória. Em todos os estabelecimentos ele usou a mesma tática: fingiu ser um cliente ao telefone, dispensou ajuda dos vendedores e furtou celulares que estavam nas mesas de trabalho.
VEJA VÍDEO

O primeiro caso aconteceu na filial de Vitória. Segundo uma consultora de vendas de 26 anos, o falso cliente apareceu no dia 12 de dezembro do ano passado. Bem vestido, ele entrou na concessionária falando ao telefone e, ao ser abordado por um dos vendedores, afirmou que queria apenas olhar os carros.
Cerca de dez minutos depois, a consultora percebeu que o celular dela, que estava em cima da mesa que usa para atender os clientes, havia sumido. Ela afirma que registrou um boletim de ocorrência do caso.
Três semanas depois, o alvo foi a filial da Serra. O modo de agir foi exatamente o mesmo. Ele circulou entre as mesas dos consultores falando ao telefone e furtou um aparelho que estava debaixo de uma delas, plugado no carregador.
No mesmo dia, o homem trocou de roupa e agiu na filial de Vila Velha. As câmeras flagraram ele indo até uma mesa, vendo que o celular não estava lá. Ele segue, então, para outra mesa, encontra uma aparelho em uma gaveta e comete o furto. Nos casos da Serra e de Vila Velha, as câmeras de monitoramento flagraram a ação do bandido. Em todos os três casos foi registrado boletim de ocorrência. 

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