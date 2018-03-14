Homem se finge de morto e sobrevive a assalto

Dois ocupantes de um carro Fiat Uno foram baleados e um deles morreu na noite desta segunda-feira (12), no município de Fundão Crédito: Internauta

Fundão, Norte do Estado. Uma das vítimas não resistiu e morreu. O outro, se fingiu de morto e conseguiu correr até uma casa, onde pediu socorro. Dois homens foram roubados, torturados, baleados e colocados no porta-malas de um Fiat Uno na noite da última segunda-feira (12), no município de, Norte do Estado. Uma das vítimas não resistiu e morreu. O outro, se fingiu de morto e conseguiu correr até uma casa, onde pediu socorro.

As pessoas que socorreram a vítima, que preferiram não se identificar, contaram que o sobrevivente disse que trabalha revendendo roupas e tapetes. Afirmando ser morador de Aracruz, ele contou que precisava cobrar o dinheiro de uma venda e pediu para o amigo, dono de um bar em Aracruz, ir com ele.

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas, que estavam no Fiat Uno, foram rendidas por criminosos, que ainda não foram identificados, perto de uma casa entre Timbuí e Fundão.

Os bandidos torturaram e atiraram contra as vítimas. Após o crime, os criminosos abandonaram as vítimas no porta-malas do carro, afirmando que o veículo não tinha gasolina suficiente para a fuga.

Depois, os criminosos fugiram a pé levando os celulares das vítimas e uma quantia em dinheiro que não foi divulgada.

O vendedor que sobreviveu contou que só conseguiu escapar porque fingiu estar morto. Ao perceber que os bandidos haviam ido embora, ele sentou no banco do motorista e dirigiu até a propriedade rural mais próxima, em Fundão dos Índios, onde pediu ajuda.

Eu estava tomando banho e o meu marido estava na varanda quando ouviu os tiros. Logo depois veio o carro e o homem já foi entrando em nosso quintal, baleado. Foi quando ele disse que o amigo dele estava no porta-malas, contou uma cuidadora de idosos, de 53 anos. O vendedor foi socorrido pelo Samu, mas o amigo dele já estava morto.

Casal que socorreu sobrevivente contou que foi uma cena de horror Crédito: Elis Carvalho

INVESTIGAÇÃO

De acordo com a Polícia Civil, o caso está sob investigação da Delegacia de Fundão e até o momento, nenhum suspeito foi detido. A polícia informou ainda que demais informações não serão passadas para não atrapalhar a apuração dos fatos.

Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do-Disque Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos.

"CENA DE HORROR"

Ainda assustada com a cena que presenciou, a cuidadora de idoso, de 53 anos, contou como foi o socorro ao vendedor baleado em Fundão dos Índios, em Fundão.

Como tudo aconteceu?

Eu estava no banho e meu marido na varanda. Ele ouviu os tiros e entrou. Logo depois o carro se aproximou e quando fomos ver o rapaz já estava no quintal, implorando por socorro. Ele estava com muito sangue e eu consegui ver duas perfurações na região da costela.

O que ele contou?

Enquanto gritava por ajuda, ele também disse que era vendedor. Falou que chamou um amigo para cobrar uma dívida, mas que foram rendidos e assaltados. Eu liguei para a ambulância e para a polícia. Foi quando ele disse que o amigo estava no porta-malas.

Como estava o amigo?