Homem rouba Transcol e provoca acidentes na Praia da Costa

O coletivo teria parado próximo a um hospital, para fazer o horário de intervalo, quando o motorista e o cobrador foram surpreendidos pelo rapaz, que furtou o coletivo e saiu com destino à. Na região, ele colidiu em três veículos e ainda atropelou um jovem, de 22 anos, que foi socorrido por uma ambulância doe levado ao Hospital Vila Velha, com fratura exposta em uma das pernas.