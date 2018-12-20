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Vila Velha

Homem rouba Transcol e provoca acidentes na Praia da Costa

O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (19), por volta das 15 horas, em Vila Velha

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 21:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 21:30
Ônibus foi furtado por suspeito em Vila Velha Crédito: Reprodução
O suspeito Abraão Gaudêncio Gurgel Sizíno foi foi detido após furtar um ônibus do sistema Transcol, linha 655 (T. V. Velha x Bairro Santa Paula). Além de cometer o crime, ele se envolveu em duas colisões e ainda atropelou um pedestre. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (19), por volta das 15 horas, em Vila Velha.
>  Crime na praia: homem é assassinado na Ponta da Fruta, em Vila Velha
O coletivo teria parado próximo a um hospital, para fazer o horário de intervalo, quando o motorista e o cobrador foram surpreendidos pelo rapaz, que furtou o coletivo e saiu com destino à Praia da Costa. Na região, ele colidiu em três veículos e ainda atropelou um jovem, de 22 anos, que foi socorrido por uma ambulância do Samu e levado ao Hospital Vila Velha, com fratura exposta em uma das pernas.
VÍDEO
O suspeito só parou quando o veículo colidiu pela segunda vez, ao tentar realizar uma manobra para entrar na Rua Diógenes Malacarne, na Praia da Costa. O homem foi detido por agentes da Guarda Municipal e pela Polícia Militar, e conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha. 
JUSTIFICATIVA PARA O ROUBO
À polícia, o acusado informou que roubou o ônibus para ir ao banco. Para a Guarda Municipal, ele disse que usaria o coletivo para cometer um crime em Cariacica. Já no local do acidente, ele afirmou que ia ao banco com o veículo.
> Criminoso joga feijão quente em dono de carro em Cariacica
A GVBus informou que a empresa responsável pelo ônibus está apurando o que aconteceu para tomar as devidas providências.
 

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