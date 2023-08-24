Homem rouba carro de entrega dos Correios, tenta fugir e acaba preso no ES

Rua em que o carro do prestador de serviço dos Correios foi roubado em Guarapari Crédito: Rodrigo Gomes

Um homem de 38 anos fingiu estar armado e assaltou um trabalhador que presta serviços para os Correios, levando o carro utilizado pelo funcionário, na altura do bairro Santa Rosa, em Guarapari , na tarde de quarta-feira (23).

O suspeito, identificado como Gilcemar Barreto da Silva, fugiu com o veículo, mas logo foi rastreado pelo cerco inteligente, que indicou a travessia do carro pela Rodovia do Sol, no sentido Vitória . A polícia ainda perseguiu o motorista, que acabou jogando o carro na direção de uma viatura. O veículo de entregas ficou com a frente destruída, e o suspeito foi preso.

O jovem de 20 anos foi abordado na altura do bairro Santa Rosa. De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o criminoso não percebeu, mas a vítima conseguiu sair do carro levando o próprio telefone celular. Foi assim que ele ligou para a polícia e denunciou o crime.

"Estava fazendo entrega na casa do cliente, aí chamei a mulher, não tinha ninguém em casa. Quando fui entrar no carro, um indivíduo me viu na rua, me chamou, pedindo para eu esperar. Achei até que fosse alguém da casa, mas ele anunciou o assalto" Vítima de 20 anos - Sem nome identificado

Durante a perseguição, o homem desobedeceu a ordem de parada dos policiais e ainda teria feito manobras perigosas na pista. Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, ele jogou para fora do carro uma arma falsa, que foi recuperada posteriormente pelos militares.

Ao se aproximar e perceber o cerco policial, o suspeito teria acelerado contra a equipe policial. Segundo a PM, um militar revidou e atirou uma vez contra o capô do carro. O condutor do veículo bateu na viatura que estava parada no bloqueio e sofreu ferimentos em decorrência da colisão.

Uma ambulância da Rodosol foi acionada, e o suspeito foi socorrido para a UPA de Guarapari sob escolta. O veículo foi guinchado até a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

O carro ficou bastante destruído no acidente Crédito: Polícia Militar

A Polícia Civil informou que Gilcemar Barreto da Silva, de 38 anos, conduzido à Delegacia Regional de Guarapari, e autuado em flagrante por roubo e tentativa de homicídio qualificada contra agente de segurança pública no exercício da função. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.

Sem previsão

A reportagem da TV Gazeta apurou que o veículo do entregador teve perda total, ou seja, não poderá ser usado no trabalho. As 25 encomendas que estavam dentro do carro foram recuperadas. O jovem de 20 anos não tem seguro do carro e não sabe quando poderá voltar a trabalhar. "Agora vamos ver, só Deus sabe", lamentou o trabalhador em entrevista à TV Gazeta.

Procurado pela reportagem de A Gazeta, os Correios informaram que o funcionário está bem e segue recebendo "atenção necessária". A Polícia Federal foi comunicada e já investiga o caso.

"Por ser assunto relacionado à segurança, e para preservar a integridade dos empregados, dos clientes e dos objetos postais, os Correios não divulgam detalhes sobre as ocorrências. A empresa reitera que mantém estreita parceria com órgãos de segurança pública para prevenir crimes e ocorrências contra a estatal e seus empregados", informa em nota.