Homem revira altar e quebra imagem de santa em Cachoeiro

O suspeito quebrou a mão da Santa Crédito: Dalvana Afonsso

Um homem, de cerca de 30 anos, invadiu uma igreja e quebrou parte de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, na tarde de quinta-feira (4), no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim. Não satisfeito com o ato, ele voltou nesta sexta-feira (5) para terminar de quebrar a imagem, mas foi impedido por um rapaz que estava no local. Os dois entraram em luta corporal.

Em entrevista ao Gazeta Online, a secretária da paróquia Nossa Senhora da Consolação disse que o suspeito não estava alterado. Segundo a mulher, ele gritou que "católicos vão para o inferno, que precisavam se converter e que ele estava ali cumprindo uma missão".

Os funcionários acionaram a Polícia Militar. O suspeito foi detido e encaminhado para uma delegacia da região. A reportagem não conseguiu contato com a Polícia Civil para saber se ele ficou detido ou se foi liberado.

ALTAR REVIRADO

Nesta sexta, o homem revirou o templo e jogou todos os objetos na capela do Santíssimo. "Ele tirou todas as cadeiras do altar, as toalhas, as velas e a cruz. Até mesmo uma mesa de granito ele conseguiu tirar. Ele jogou tudo na capela do Santíssimo. Lá ele tentou mover o sacrário", lembra a secretária.

Ainda segundo ela, a funcionária que realiza a limpeza do templo se assustou quando voltou do horário de almoço e se deparou com o local totalmente destruído. "A moça da limpeza que viu e avisou. Ela chegou na igreja, viu o altar vazio e me gritou".











