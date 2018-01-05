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Crime

Homem revira altar e quebra imagem de santa em Cachoeiro

Segundo a secretária da paróquia, ele teria dito que 'católicos vão para o inferno, que precisam se converter'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2018 às 19:35

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 19:35

O suspeito quebrou a mão da Santa Crédito: Dalvana Afonsso
Um homem, de cerca de 30 anos, invadiu uma igreja e quebrou parte de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, na tarde de quinta-feira (4), no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim. Não satisfeito com o ato, ele voltou nesta sexta-feira (5) para terminar de quebrar a imagem, mas foi impedido por um rapaz que estava no local. Os dois entraram em luta corporal. 
Em entrevista ao Gazeta Online, a secretária da paróquia Nossa Senhora da Consolação disse que o suspeito não estava alterado. Segundo a mulher, ele gritou que "católicos vão para o inferno, que precisavam se converter e que ele estava ali cumprindo uma missão".
Os funcionários acionaram a Polícia Militar. O suspeito foi detido e encaminhado para uma delegacia da região. A reportagem não conseguiu contato com a Polícia Civil para saber se ele ficou detido ou se foi liberado. 
ALTAR REVIRADO
Nesta sexta, o homem revirou o templo e jogou todos os objetos na capela do Santíssimo. "Ele tirou todas as cadeiras do altar, as toalhas, as velas e a cruz. Até mesmo uma mesa de granito ele conseguiu tirar. Ele jogou tudo na capela do Santíssimo. Lá ele tentou mover o sacrário", lembra a secretária.
Ainda segundo ela, a funcionária que realiza a limpeza do templo se assustou quando voltou do horário de almoço e se deparou com o local totalmente destruído. "A moça da limpeza que viu e avisou. Ela chegou na igreja, viu o altar vazio e me gritou".
 
 
 
 

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