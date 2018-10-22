Crime

Homem reage e escapa de assalto em Cariacica

O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (22), no bairro Porto de Cariacica; ao acelerar com o veículo, um dos criminosos chegou a arremessar a arma contra a vítima
Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 19:55

Polícia apreendeu a arma usada no crime Crédito: Glacieri Carraretto
Um representante, de 39 anos, escapou de um assalto ao acelerar o carro em que estava, na tarde desta segunda-feira (22). Ele estava saindo da casa de um amiga, no bairro Porto de Cariacica, quando foi abordado por quatro criminosos.
Ao Gazeta Online, o homem contou que um dos assaltantes entrou na frente do veículo e chegou a efetuar um disparo, que não atingiu nem o carro e nem a vítima. Com medo do que poderia acontecer, o representante acabou reagindo e acelerou.
O assaltante se jogou em cima da calçada e arremessou a arma que portava, uma garrucha calibre 22, contra a vítima. O revólver acabou caindo no colo do representante. Após percorrer cerca de um quilômetro, a vítima percebeu que estava com a arma e acionou a Polícia Militar.
O homem contou que ficou assustado com a situação. Ele afirmou que não sabe o motivo do criminoso ter arremessado a arma em direção ao carro. A vítima acredita que o bandido queria atingi-lo ou danificar o veículo. 
O representante compareceu à 4ª Delegacia Regional de Cariacica para registrar um boletim de ocorrência. Nenhum suspeito foi localizado pela polícia.

