Homem reage e escapa de assalto em Cariacica

Ao Gazeta Online, o homem contou que um dos assaltantes entrou na frente do veículo e chegou a efetuar um disparo, que não atingiu nem o carro e nem a vítima. Com medo do que poderia acontecer, o representante acabou reagindo e acelerou.
O assaltante se jogou em cima da calçada e arremessou a arma que portava, uma garrucha calibre 22, contra a vítima. O revólver acabou caindo no colo do representante. Após percorrer cerca de um quilômetro, a vítima percebeu que estava com a arma e acionou a Polícia Militar.
O homem contou que ficou assustado com a situação. Ele afirmou que não sabe o motivo do criminoso ter arremessado a arma em direção ao carro. A vítima acredita que o bandido queria atingi-lo ou danificar o veículo.
O representante compareceu à 4ª Delegacia Regional de Cariacica para registrar um boletim de ocorrência. Nenhum suspeito foi localizado pela polícia.