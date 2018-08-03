Homem que matou a noiva em Vitória vai a júri popular

Adriano Bandeira, preso no DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) acusado de matar Djanira Rangel Venâncio Crédito: Edson Chagas

Sete ano após o crime, o suspeito Adriano Bandeira  que é acusado de ter matado a noiva Djanira Rangel  vai a júri popular na próxima segunda-feira (6), às 13 horas, na 1ª Vara Criminal de Vitória. O crime aconteceu em 2011, no Bairro da Penha, em Vitória. À polícia, o criminoso alegou que matou a vítima para 'abreviar o sofrimento' da idosa.

À época, Adriano contou à polícia que Djanira teria partido para cima dele durante uma discussão. Para se defender, ele teria a empurrado, quando ela se desequilibrou e bateu a cabeça no chão. Ao ver a cena, ele teria ficado preocupado e acionou o Samu. Porém, minutos depois, o suspeito disse que teria sentido um 'enviado divino' e resolveu 'abreviar o sofrimento de Djanira'. Adriano teria batido a cabeça dela no chão várias vezes, até que a noiva morresse.

Após confessar o crime, a Justiça determinou a prisão de Adriano. Ele ficou preso até 2014, mas foi solto por decisão judicial, segundo a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus).

Adriano Bandeira foi preso após matar a idosa Djanira Rangel Crédito: Cedoc | Rede Gazeta

"A GENTE QUER QUE ELE PAGUE"

A filha de Djanira, Ana Márcia Rangel, de 36 anos, foi quem encontrou o corpo da mãe. Ela espera que justiça seja feita e que Adriano seja preso. "Pra gente está sendo uma pertubação ele solto", desabafou.

Amigos e familiares da idosa pretendem realizar um protesto em frente ao fórum. "Demorou muito para julgar. Só vou ficar aliviada mesmo depois que acontecer. Mas pelo menos a data marcada para o julgamento está sendo uma grande vitória. A gente quer que ele pague na Justiça".

mulheres protestaram em Vitória contra os casos de feminicídio no Espírito Santo. A família de Djanira compareceu à manifestação. Em março deste ano,no Espírito Santo. A família de Djanira compareceu à manifestação.

Reprodução de foto de Djanira Rangel Venâncio que teria sido morta por Adriano Bandeira Crédito: Edson Chagas