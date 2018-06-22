Homem que fingia ser médico foi morto pelo amante da mulher em Guarapari

Oscar se passava por médico para atrair mulheres, diz polícia Crédito: Divulgação/Polícia Civil

assassinato de um estelionatário morto no ultimo domingo. O crime aconteceu dentro de um condomínio localizado em Guarapari. O autor do homicídio é um morador do mesmo condomínio, que não ficou preso e vai responder ao processo em liberdade. De acordo com a polícia, o crime foi passional. A polícia desvendou o. O crime aconteceu dentro de um condomínio localizado em Guarapari. O autor do homicídio é um morador do mesmo condomínio, que não ficou preso e vai responder ao processo em liberdade. De acordo com a polícia, o crime foi passional.

Oscar Renato Batista Gomes, de 39 anos, foi morto pelo amante de sua companheira, que também mora no condomínio onde o crime aconteceu. A arma usada foi um revólver calibre 38.

No último domingo, durante o jogo do Brasil, Oscar teria percebido uma troca de olhares entre a companheira e o acusado. Depois, flagrou no celular da mulher uma ligação do acusado. O delegado Tarik Souki explica como tudo aconteceu.

"O Oscar percebeu, pegou o telefone e ligou para o acusado. Houve uma confusão por telefone e eles marcaram de se encontrar no bar que fica dento do condomínio. Lá houve uma nova discussão e, segundo o próprio autor, ele executou a vítima com um tiro no queixo", disse o delegado.

Oscar morava de aluguel no condomínio há seis meses e já tinha sido preso várias vezes por estelionato. Ele se passava por médico em sites de relacionamento para enganar mulheres de várias partes do Brasil.

O acusado pela morte de Oscar não ficou preso, porque, segundo o delegado, ele "compareceu à delegacia dois dias após o homicídio, junto com o advogado, apresentou a arma e disse que agiu em legítima defesa. Por isso vai aguardar o processo em liberdade".

Com informações da TV Gazeta

O CRIME

Oscar Renato Batista Gomes, 39 anos foi assassinado com um tiro no queixo na madrugada de domingo (17), dentro de um condomínio, em Guarapari. Ele foi encontrado por policiais caído no chão do bar, que fica no interior do residencial.

O dono do estabelecimento, 47 anos, contou à polícia que o local estava fechado e com as luzes apagadas no momento do crime. Ele e a esposa estavam no interior do bar. Em um certo momento, ouviram uma discussão do lado de fora e, em seguida, escutaram um disparo de arma de fogo.

Ainda de acordo com o proprietário, a esposa dele começou a passar mal e foi amparada por ele. Após ajudar a esposa, ele saiu do interior do bar e percebeu que havia um homem caído no chão. Neste momento, o dono fez contato com a síndica do condomínio, que acionou a polícia.

FINGIA SER MÉDICO PARA SEDUZIR MULHERES

Em maio de 2015, de acordo com informações do site G1, a Polícia Civil de Goiás apresentou, em Goiânia, um homem suspeito de aplicar golpes e furtar joias, produtos eletrônicos e até carros de mulheres que conhecia via redes sociais voltadas para relacionamento amoroso. Segundo a polícia, ele se apresentava como médico bem-sucedido para seduzir e manipular as vítimas. À imprensa, Oscar Renato Batista Gomes afirmou ser ator e alegou que ele próprio seria vítima da situação.

Se ela foi à minha casa, deixou essas coisas aí e, três meses depois, não foi buscar, eu não tenho culpa, disse, na época, referindo-se aos objetos que teriam sido roubados. Mulher mal amada quando pega é uma coisa. Eu não sou santo, o que eu posso até ser culpado é de ter deixado elas apaixonadas e não ter correspondido, completou, na ocasião, Oscar ao G1.

Na época, Oscar foi preso em Paracatu, Minas Gerais, sua terra natal, após cerca de um mês de investigações por parte da Polícia Civil de Goiás. De acordo com o delegado Hellyton Carvalho, do 8º Distrito Policial, duas mulheres do Distrito Federal registraram ocorrência contra Oscar na delegacia de Goiânia, após terem sido convencidas a passar alguns dias com ele na capital goiana e terem bens, como carros, joias e notebook furtados pelo suspeito.



