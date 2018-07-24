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Crime

Homem que estuprou filha e ex-enteado no ES é preso na Bahia

O suspeito deve ser encaminhado para Aracruz, onde poderá responder pelo crime de estupro de vulnerável
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 19:39

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 19:39

Crédito: Pixabay
Um homem foi preso no último domingo (22), em Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa, na Bahia, acusado de estuprar a própria filha e o ex-enteado em Aracruz, no Norte do Espirito Santo. As informações são do site Teixeira News.
Os abusos teriam acontecido na casa da avó da criança, mãe do suspeito. Ele era separado da mãe da vítima. A menina chegou a relatar os abusos para a avó, segundo a reportagem do Teixeira News.
Durante as investigações, a polícia também descobriu que o homem abusava o ex-enteado. O crime teria ocorrido quando o jovem tinha entre 6 a 10 anos. O ocorrido veio à tona quando a menina denunciou o próprio pai.
Nos próximos dias, o suspeito deve ser encaminhado para Aracruz, onde deve responder pelo crime de estupro de vulnerável.

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