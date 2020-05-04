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Em Serra Sede

Homem pula de viaduto de 6 metros para escapar de tiros na BR 101, na Serra

A tentativa de homicídio foi registrada na noite deste domingo (3) no viaduto da BR 101, em Serra Sede. Mesmo pulando para escapar dos tiros, o homem de 20 anos acabou baleado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 09:01

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 09:01

Policiais militares realizaram o resgate do homem que pulou do viaduto, na Serra
Policiais militares realizaram o resgate do homem que pulou do viaduto, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem de 20 anos passou por momentos de apuros após se ver obrigado a pular do viaduto da BR 101, em Serra Sede, na Serra, para escapar de tiros disparados contra ele na noite do último domingo (3), por volta das 20h.

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Segundo as primeiras investigações do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o homem estava companhado de um amigo e empurrava uma motocicleta com defeito. Quando passavam próximo ao viaduto que tem cerca de seis metros de altura, homens armados se aproximaram e atiraram contra a dupla.
Homem pula de viaduto de 6 metros para escapar de tiros na BR 10, na Serra
Um dos alvos dos atiradores conseguiu correr e fugiu, já o homem de 20 anos acabou atingido por quatro disparos. Ainda assim ele conseguiu pular do viaduto e caiu no meio da rodovia federal, no sentido Vitória.
Baleado e ainda muito machucado pela queda, o jovem foi socorrido por policiais militares e levado para um hospital do município. A Polícia Civil fez buscas na região e até a manhã desta segunda-feira (4) não conseguiu identificar os suspeitos.

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