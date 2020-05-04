Homem pula de viaduto de 6 metros para escapar de tiros na BR 101, na Serra

Um homem de 20 anos passou por momentos de apuros após se ver obrigado a pular do viaduto da BR 101, em Serra Sede, na Serra, para escapar de tiros disparados contra ele na noite do último domingo (3), por volta das 20h.
Segundo as primeiras investigações do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o homem estava companhado de um amigo e empurrava uma motocicleta com defeito. Quando passavam próximo ao viaduto que tem cerca de seis metros de altura, homens armados se aproximaram e atiraram contra a dupla.
Homem pula de viaduto de 6 metros para escapar de tiros na BR 10, na Serra
Um dos alvos dos atiradores conseguiu correr e fugiu, já o homem de 20 anos acabou atingido por quatro disparos. Ainda assim ele conseguiu pular do viaduto e caiu no meio da rodovia federal, no sentido Vitória.
Baleado e ainda muito machucado pela queda, o jovem foi socorrido por policiais militares e levado para um hospital do município. A Polícia Civil fez buscas na região e até a manhã desta segunda-feira (4) não conseguiu identificar os suspeitos.