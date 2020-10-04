Homem pede copo d'água em escola, persegue e tortura funcionária em Viana Crédito: Guarda Municipal

Uma funcionária pública, que atua na secretaria de uma escola em Viana , passou por momentos de terror após terminar o expediente, na última sexta-feira (02). Enquanto trabalhava, ela foi abordada por um homem em situação de rua, que pediu um copo d'água.

Depois, ao sair do trabalho, a funcionária foi perseguida por ele até em casa, onde foi espancada e torturada . Vizinhos chamaram a Guarda Municipal ao ouvirem pedidos de socorro e o agressor acabou detido.

De acordo com a Guarda Municipal de Viana, a vítima tem 44 anos, é funcionária pública e atua na secretaria de um colégio em Campo Verde. Na tarde da última sexta-feira (02), a funcionária estava trabalhando na instituição quando foi abordada por Daniel Silvero da Silva, de 25 anos. Visivelmente em situação de rua, ele pediu um copo d'água para a vítima.

"Ela, que é uma pessoa proativa e querida na região, não hesitou em dar a água. Mas depois, o acusado começou a fazer perguntas sobre a vida dela, sondando se ela estava sozinha. Desconfiada, a funcionária preferiu não responder e o homem foi embora. Essa escola é conhecida por ser frequentada por usuários de drogas. Constantemente, eles arrombam o portão e fazem o colégio de praça. O local estava fechado por conta da pandemia, mas voltou a abrir para trabalhos administrativos nas últimas semanas", explicou o agente da Guarda Municipal Glauber Couto.

O que a funcionária pública não esperava, era que o jovem continuaria rondando a região, a observando. Assim que ela saiu do trabalho e caminhou até em casa, que fica perto da escola, foi perseguida pelo homem. Ele chegou a abordá-la no portão de casa, mas ela disse que chamaria a polícia caso ele não fosse embora. Ainda assim, o agressor invadiu o quintal da vítima e abriu a porta da casa dela. Nos minutos seguintes, a vítima viveu minutos de terror.

VÍTIMA FOI ESPANCADA ATÉ PERDER A CONSCIÊNCIA

"Ela foi amarrada com fios e espancada, principalmente na região do rosto e cabeça. Mesmo muito ferida, ainda conseguiu gritar por socorro e os vizinhos acionaram a Guarda Municipal. Nossa equipe foi até o local e flagrou o agressor tentando fugir por uma laje. Ele já é conhecido por praticar delitos na região, inclusive crimes contra mulher, tendo passagem por importunação sexual e roubo. No passado, o jovem já estudou na escola onde abordou a vítima. Mas acreditamos que ele agiu por oportunidade", disse.

O criminoso foi perseguido pelos agentes e acabou detido. Ele não quis falar sobre a violência que praticou e não portava nenhum objeto além da carteira de identidade. Já a vítima, foi localizada amarrada e inconsciente dentro de casa, com o rosto ensanguentado. Ela foi socorrida e encaminhada para o Pronto-Atendimento de Arlindo Villaschi, em Viana, e depois transferida para o Hospital São Lucas, em Vitória.

A Guarda Municipal completou que moradores da região ficaram revoltados e chegaram a ameaçar linchar o acusado. Ele foi encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

MULHER JÁ ESTÁ EM CASA

A reportagem da TV Gazeta tentou conversar com a vítima, que não quis dar entrevista. A família contou que ela já se recupera em casa, mas está muito traumatizada.