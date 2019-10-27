Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Homem na lista dos mais procurados é preso em boate por agredir esposa

Prisão aconteceu no bairro Itaparica. Ele estava foragido desde que a tentativa de feminicídio ocorreu, em fevereiro deste ano, após pedido de separação

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 18:02
Matherson Marinho Batista, vulgo Índio, foi preso por tentativa de feminicídio Crédito: Divulgação Polícia Civil
Um homem que estava na lista dos seis suspeitos mais procurados pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DEAM) foi preso em uma boate em Itaparica, em Vila Velha, na madrugada da última sexta-feira (25), acusado de agredir e esfaquear a esposa na frente das filhas. 
A vítima foi agredida com golpes de faca após pedir a separação em 23 de fevereiro deste ano na residência em que o casal morava, no bairro Ibes, no mesmo município. Segundo a Polícia Civil, Matherson Marinho Batista, vulgo Índio, foi preso por tentativa de feminicídio. Ele estava foragido desde o crime.

Veja Também

Isabela Cassani: a última tentativa da família de saber quem cometeu o crime

Podcast Crimes Brutais: o assassinato misterioso de Isabela Cassani

A tentativa de feminicídio aconteceu em fevereiro. Em depoimento, a mulher contou que foi agredida e levou quatro facadas no braço. Ela foi socorrida e levada pelos vizinhos ao hospital. Matherson já tinha sido preso por ter agredido a esposa em outra ocasião.

Veja Também

Perfil: quem é o empresário preso suspeito de estuprar mulheres no ES

Polícia prende suspeito de estuprar oito mulheres no ES

Mulher agredida a machadadas dentro de casa no ES tem morte cerebral

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados