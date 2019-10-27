Homem na lista dos mais procurados é preso em boate por agredir esposa

Um homem que estava na lista dos seis suspeitos mais procurados pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DEAM) foi preso em uma boate em Itaparica, em Vila Velha, na madrugada da última sexta-feira (25), acusado de agredir e esfaquear a esposa na frente das filhas.
A vítima foi agredida com golpes de faca após pedir a separação em 23 de fevereiro deste ano na residência em que o casal morava, no bairro Ibes, no mesmo município. Segundo a Polícia Civil, Matherson Marinho Batista, vulgo Índio, foi preso por tentativa de feminicídio. Ele estava foragido desde o crime.
A tentativa de feminicídio aconteceu em fevereiro. Em depoimento, a mulher contou que foi agredida e levou quatro facadas no braço. Ela foi socorrida e levada pelos vizinhos ao hospital. Matherson já tinha sido preso por ter agredido a esposa em outra ocasião.