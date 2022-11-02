Homem mostra pênis para mulheres na rua e acaba preso em Cariacica

Homem foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Helio Filho - Secom/ES

Um homem de 26 anos foi preso na noite desta terça-feira (1) suspeito de mostrar o pênis para pessoas que passavam na Avenida Campo Grande, em Cariacica

De acordo com a ocorrência registrada pela Guarda Municipal, duas mulheres pediram ajuda porque o suspeito estava mostrando o órgão genital para elas.

Os agentes abordaram o homem e pediram que ele parasse com o ato, mas ele negou e ainda xingou os guardas.

Como resistiu à prisão, o suspeito foi imobilizado pelos guardas municipais, caiu na calçada e bateu com a boca no chão quando os agentes tentaram algemá-lo.

Após receber atendimento médico no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória, o homem foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica.