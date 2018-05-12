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Laranjeiras

Homem morre em acidente ao sair de feira na Serra

Testemunhas disseram à polícia que o motociclista havia avançado o sinal

Publicado em 12 de Maio de 2018 às 16:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2018 às 16:54
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves Crédito: Fernando Madeira
Um motociclista de 59 anos morreu na manhã deste sábado (12) após colidir contra outro veículo próximo ao Terminal de Laranjeiras, na Serra. Junto do motociclista, identificado como Edson Araujo Silva, estava a esposa Viuleide Almeida Ramos Silva, 44, que segue internada no Hospital Estadual Jayme Santos Neves.
De acordo com a Polícia de Trânsito, o casal estava saindo da feira de Laranjeiras e indo em direção à rodovia Norte Sul, sentido Parque Residencial Laranjeiras. A polícia afirmou ainda que, segundo informações que receberam no local, o motociclista teria avançado um sinal.
No veículo da marca Fiat Palio, estavam um condutor de 35 anos, a esposa e uma amiga. O motorista levava a esposa e a amiga para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, onde elas trabalham.
A polícia afirmou que o motorista do Palio fez o teste do bafômetro, que deu negativo. O homem foi conduzido para a Delegacia Regional da Serra, onde foi ouvido e liberado.
O Samu foi acionado e socorreu as duas vítimas. Edson chegou a ser levado com vida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

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