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Mistério

Homem morre eletrocutado em Cachoeiro

As causas do acidente serão apuradas

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 14:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 14:57
Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ PC-ES
Um homem, ainda não identificado, morreu eletrocutado na manhã desta quinta-feira (05) no bairro Alto Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ainda não se sabe como o acidente aconteceu.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, um funcionário de uma empresa de transportes que fica nas proximidades chegou por volta das 7h30 e viu que o homem estava caído no chão. Quando o resgate chegou no local, a vítima já havia falecido. Foi constatado que ele sofreu uma descarga elétrica e, com isso, o transformador explodiu.
A subestação onde o acidente aconteceu foi desligada e empresas e residências ficaram sem energia. A situação foi normalizada após a perícia retirar o corpo do local e encaminhar para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

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