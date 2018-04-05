Homem morre eletrocutado em Cachoeiro

Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/ PC-ES

Um homem, ainda não identificado, morreu eletrocutado na manhã desta quinta-feira (05) no bairro Alto Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ainda não se sabe como o acidente aconteceu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um funcionário de uma empresa de transportes que fica nas proximidades chegou por volta das 7h30 e viu que o homem estava caído no chão. Quando o resgate chegou no local, a vítima já havia falecido. Foi constatado que ele sofreu uma descarga elétrica e, com isso, o transformador explodiu.

A subestação onde o acidente aconteceu foi desligada e empresas e residências ficaram sem energia. A situação foi normalizada após a perícia retirar o corpo do local e encaminhar para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.