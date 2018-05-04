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Enseada de Jacaraípe

Homem morre baleado em assalto a caminho do trabalho na Serra

As primeiras informações dão conta de que Thiago Alves estava no ponto de ônibus, ao lado de uma padaria, aguardando o coletivo da empresa, quando foi abordado por bandidos

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 11:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 11:47
Thiago Alves foi assassinado a caminho do trabalho Crédito: Reprodução/Facebook
O operador de pátio Thiago Alves, 29 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça durante um assalto na manhã desta sexta-feira (04) em Enseada de Jacaraípe, na Serra, quando estava a caminho do trabalho em uma siderúrgica do município. 
De acordo com informação da Polícia Civil, Thiago Alves morreu durante uma troca de tiros entre um policial militar da reserva com um dos assaltantes. O militar estava no local acompanhando o filho, que esperava o ônibus para ir trabalhar, quando uma dupla de assaltantes rendeu a vítima e mais dois amigos, por volta das 4h40.
O militar estava dentro do carro e esperava o momento do filho embarcar no ônibus e seguir para o trabalho. Rotina que está acostumado a fazer todos os dias. Os bandidos estavam em uma caminhonete S10, com restrição de furto e roubo, segundo a Polícia Civil.
Primeiro eles renderam um dos colegas da vítima, foi quando o militar aposentado viu a cena e saiu do carro para abordar e dar voz de prisão aos criminosos. No momento em que o suspeito ia abordar Thiago, ele percebeu a aproximação do ex-policial e houve uma troca de tiros entre os dois.
Thiago acabou baleado na cabeça e um dos assaltantes, que ainda não foi identificado, levou um tiro no peito. Mesmo ferido, o assaltante conseguiu correr até a caminhonete, onde o comparsa o aguardava ao volante, e os dois fugiram do local.
Momentos depois, o ladrão foi encontrado morto, abandonado junto com a caminhonete, no bairro Residencial Jacaraípe. O comparsa não foi localizado. O veículo foi levado para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória.
De acordo com a Polícia Civil a ocorrência e o veículo vão ser encaminhados para a 3ª Delegacia Regional, em Laranjeiras, na Serra.
Homem morre baleado em assalto a caminho do trabalho na Serra

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