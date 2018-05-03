Homem morre após troca de tiros com polícia em Cariacica

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Um homem morreu baleado após uma troca de tiros com a polícia, na noite desta quarta-feira (2), no bairro Nova Esperança, em Cariacica. O rapaz foi baleado no peito esquerdo e no abdômen. Ele chegou a ser socorrido para o Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage, mas não resistiu. Nenhum policial ficou ferido.

Segundo a polícia, durante um patrulhamento no bairro, os militares foram abordados por suspeitos armados, que dispararam contra a guarnição, que revidou. Um rapaz foi baleado e os outros criminosos fugiram por um matagal.

APREENSÃO

Na região foram apreendidos uma espingarda calibre 12, cinco munições calibre 12, um revolver .38, 62 buchas de maconha, 103 pedras de crack, 26 pinos de cocaína e quatro aparelhos celulares.