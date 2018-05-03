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Nova Esperança

Homem morre após troca de tiros com polícia em Cariacica

O rapaz foi baleado no peito esquerdo e no abdômen. Nenhum policial ficou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 01:36

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 01:36

Crédito: Reprodução
Um homem morreu baleado após uma troca de tiros com a polícia, na noite desta quarta-feira (2), no bairro Nova Esperança, em Cariacica. O rapaz foi baleado no peito esquerdo e no abdômen. Ele chegou a ser socorrido para o Pronto Atendimento do Trevo de Alto Lage, mas não resistiu. Nenhum policial ficou ferido.
> Bandidos fazem arrastão em ônibus na Enseada do Suá, em Vitória
Segundo a polícia, durante um patrulhamento no bairro, os militares foram abordados por suspeitos armados, que dispararam contra a guarnição, que revidou. Um rapaz foi baleado e os outros criminosos fugiram por um matagal.
APREENSÃO
Na região foram apreendidos uma espingarda calibre 12, cinco munições calibre 12, um revolver .38, 62 buchas de maconha, 103 pedras de crack, 26 pinos de cocaína e quatro aparelhos celulares.
Com informações de Bianca Vailant e Daniela Carla, da TV Gazeta

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