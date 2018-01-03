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Violência

Homem morre após ser esfaqueado em Cachoeiro

Ele teria uma desavença com o suspeito que não foi localizado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 13:20

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 13:20

Corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Arquivo - GZ
Um homem de 56 anos morreu após ser esfaqueado no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na madrugada desta terça-feira (03). 
De acordo com a Polícia Militar, Abner da Costa Filho teve um desentendimento com o suspeito do crime há algumas semanas. Eles se encontraram na rua por volta das 0h05 e o suspeito atingiu a vítima com um golpe de faca no lado esquerdo do peito.
O resgate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar no local Abner já havia falecido. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro e o caso vai ser investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida.
 

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