Homem morre após ser esfaqueado em Cachoeiro

Corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Arquivo - GZ

Um homem de 56 anos morreu após ser esfaqueado no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na madrugada desta terça-feira (03).

De acordo com a Polícia Militar, Abner da Costa Filho teve um desentendimento com o suspeito do crime há algumas semanas. Eles se encontraram na rua por volta das 0h05 e o suspeito atingiu a vítima com um golpe de faca no lado esquerdo do peito.

O resgate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar no local Abner já havia falecido. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro e o caso vai ser investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida.