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Acidente

Homem morre afogado após entrar em lagoa em Jaguaré

Familiares da vítima disseram que ele sofria de epilepsia e fazia uso de medicamentos controlados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2018 às 20:07

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 20:07

Um homem de 50 anos morreu afogado em Jaguaré, região Norte do Estado. A vítima, Jumirez Pinto Rocha, estava em uma lagoa dentro de uma propriedade localizada no bairro Boa Vista 1. O caso aconteceu nesta segunda-feira (1)
Segundo o relato de populares à polícia, ele foi visto pela última vez por volta de 7h30, indo em direção à lagoa. A vítima tinha o costume de pescar no local frequentemente. 
Os familiares de Jumirez disseram que ele sofria de epilepsia e fazia uso de medicamentos controlados. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Colatina.

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