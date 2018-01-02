Homem morre afogado após entrar em lagoa em Jaguaré

Um homem de 50 anos morreu afogado em Jaguaré, região Norte do Estado. A vítima, Jumirez Pinto Rocha, estava em uma lagoa dentro de uma propriedade localizada no bairro Boa Vista 1. O caso aconteceu nesta segunda-feira (1)
Segundo o relato de populares à polícia, ele foi visto pela última vez por volta de 7h30, indo em direção à lagoa. A vítima tinha o costume de pescar no local frequentemente.
Os familiares de Jumirez disseram que ele sofria de epilepsia e fazia uso de medicamentos controlados. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Colatina.