Homem morre afogado após entrar em lagoa em Jaguaré

Um homem de 50 anos morreu afogado em, região Norte do Estado. A vítima, Jumirez Pinto Rocha, estava em uma lagoa dentro de uma propriedade localizada no bairro Boa Vista 1. O caso aconteceu nesta segunda-feira (1)

Segundo o relato de populares à polícia, ele foi visto pela última vez por volta de 7h30, indo em direção à lagoa. A vítima tinha o costume de pescar no local frequentemente.