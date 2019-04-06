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Violência

Homem morre a facada durante feira em Cachoeiro de Itapemirim

O suspeito de ter matado a vítima foi contido por populares e foi preso pela polícia

Publicado em 06 de Abril de 2019 às 17:49

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 abr 2019 às 17:49
Um morador de rua esfaqueou no coração um homem, ainda não identificado, no final de uma feira no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na manhã deste sábado (06). O suspeito de ter cometido o assassinato foi contido por populares e foi preso.
De acordo com testemunhas, o crime aconteceu por volta das 9h30, final de uma tradicional feira do bairro, que fica em frente a um ginásio. O motivo da agressão seria a intimidação a um dos cães do morador de rua. O animal teria avançado na vítima, que o espantou.
“O rapaz que morreu é estivador e está sempre aqui ajudando o pessoal a montar barraca. O homem que deu a facada também é muito conhecido. Ele só ameaçou, só tocou o cachorro. O suspeito se revoltou e deu uma facada”, disse um feirante.
A facada acertou o coração da vítima. Ela chegou a andar por alguns metros e caiu. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o homem morreu no local. A arma do crime foi encontrada na mochila do agressor.
O morador de rua foi detido por populares em um outro ponto do bairro e levado para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Ele será autuado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro.

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