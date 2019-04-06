Homem morre a facada durante feira em Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na manhã deste sábado (06). O suspeito de ter cometido o assassinato foi contido por populares e foi preso. Um morador de rua esfaqueou no coração um homem, ainda não identificado, no final de uma feira no bairro Nova Brasília, em, no Sul do Estado, na manhã deste sábado (06). O suspeito de ter cometido o assassinato foi contido por populares e foi preso.

De acordo com testemunhas, o crime aconteceu por volta das 9h30, final de uma tradicional feira do bairro, que fica em frente a um ginásio. O motivo da agressão seria a intimidação a um dos cães do morador de rua. O animal teria avançado na vítima, que o espantou.

“O rapaz que morreu é estivador e está sempre aqui ajudando o pessoal a montar barraca. O homem que deu a facada também é muito conhecido. Ele só ameaçou, só tocou o cachorro. O suspeito se revoltou e deu uma facada”, disse um feirante.

Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o homem morreu no local. A arma do crime foi encontrada na mochila do agressor. A facada acertou o coração da vítima. Ela chegou a andar por alguns metros e caiu. Ochegou a ser acionado, mas o homem morreu no local. A arma do crime foi encontrada na mochila do agressor.