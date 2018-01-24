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Violência

Homem mata irmão por causa de parede em Rio Novo do Sul

Ivo Lima Nascimento, 67 anos, chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 13:43

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 13:43

Corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Arquivo - GZ
Um homem de 57 anos foi preso na noite desta terça-feira (23) após matar o próprio irmão, um idoso de 67 anos. O crime ocorreu durante a madrugada em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado. A vítima chegou a ser socorrida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito confessou o crime.
De acordo com a Polícia Militar, Ivo Lima Nascimento foi atingido com golpes de canivete no abdômen, na cabeça e na mão por volta das 5h30 da madrugada, na Praça central da cidade. Ele foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu à tarde.
Como os policiais já suspeitavam que o autor poderia ser o irmão da vítima, realizaram buscas pela cidade e conseguiram localizar o suspeito identificado como Nildo Lima, por volta das 18h30 ,no Centro. Ele confessou o crime e ainda disse que teria discutido com o irmão por causa de uma parede que uma irmã dos envolvidos havia feito no terreno da família. Durante a discussão, ele pegou o canivete e atingiu Ivo.
Nildo foi levado para a delegacia de Itapemirim, mas ao ser preso não sabia que o irmão havia falecido. Durante depoimento, ele contou que uma irmã construiu uma casa de três andares no terreno da família, mas ele queria que ela retirasse uma parede e uma grade. O caso, que provocou desentendimentos, foi parar na Justiça. Ele ainda disse que agrediu Ivo para se defender.
Ainda segundo a Polícia Civil, Nildo não demonstrou arrependimento e contou que jogou o canivete usado no crime dentro do rio. Ele foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes.
Homem mata irmão por causa de parede em Rio Novo do Sul

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