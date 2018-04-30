Homem manda motorista descer e ateia fogo em ônibus

Ônibus incendiado em Nova Almeida, na Serra Crédito: Internauta Gazeta Online/WhatsApp

Um ônibus do sistema Transcol foi incendiado no Centro de Nova Almeida, na Serra, na madrugada deste domingo (29).

De acordo com informações da polícia, um indivíduo deu sinal para o motorista do ônibus e, assim que o veículo parou, mostrou uma arma de fogo, ordenou que o motorista descesse e ateou fogo no coletivo.

Após o fato, o suspeito fugiu em uma motocicleta guiada por outro indivíduo. Eles não foram localizados. O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como a Polícia Civil (PC).

O presidente do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários), Edson Bastos, disse não ter informações sobre o ocorrido.

OUTRO LADO

Questionado, o GVBus diz que não se pronunciará sobre o caso. No entanto, por meio de nota, confirma que o ônibus da linha 837 foi parado por um homem, que mandou os passageiros, cobrador e motorista descerem e depois ateou fogo no veículo. "O autor fugiu de moto. Ninguém ficou ferido", diz, trecho final da resposta.