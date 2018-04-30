Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Serra

Homem manda motorista descer e ateia fogo em ônibus

Após o fato, o suspeito de atear fogo no coletivo fugiu em uma motocicleta guiada por outro indivíduo

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 13:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2018 às 13:41
Ônibus incendiado em Nova Almeida, na Serra Crédito: Internauta Gazeta Online/WhatsApp
Um ônibus do sistema Transcol foi incendiado no Centro de Nova Almeida, na Serra, na madrugada deste domingo (29).
De acordo com informações da polícia, um indivíduo deu sinal para o motorista do ônibus e, assim que o veículo parou, mostrou uma arma de fogo, ordenou que o motorista descesse e ateou fogo no coletivo.
Após o fato, o suspeito fugiu em uma motocicleta guiada por outro indivíduo. Eles não foram localizados. O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como a Polícia Civil (PC).
O presidente do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários), Edson Bastos, disse não ter informações sobre o ocorrido. 
OUTRO LADO
Questionado, o GVBus diz que não se pronunciará sobre o caso. No entanto, por meio de nota, confirma que o ônibus da linha 837 foi parado por um homem, que mandou os passageiros, cobrador e motorista descerem e depois ateou fogo no veículo. "O autor fugiu de moto. Ninguém ficou ferido", diz, trecho final da resposta. 
Homem manda motorista descer e ateia fogo em ônibus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados