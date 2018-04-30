Um ônibus do sistema Transcol foi incendiado no Centro de Nova Almeida, na Serra, na madrugada deste domingo (29).
De acordo com informações da polícia, um indivíduo deu sinal para o motorista do ônibus e, assim que o veículo parou, mostrou uma arma de fogo, ordenou que o motorista descesse e ateou fogo no coletivo.
Após o fato, o suspeito fugiu em uma motocicleta guiada por outro indivíduo. Eles não foram localizados. O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como a Polícia Civil (PC).
O presidente do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários), Edson Bastos, disse não ter informações sobre o ocorrido.
OUTRO LADO
Questionado, o GVBus diz que não se pronunciará sobre o caso. No entanto, por meio de nota, confirma que o ônibus da linha 837 foi parado por um homem, que mandou os passageiros, cobrador e motorista descerem e depois ateou fogo no veículo. "O autor fugiu de moto. Ninguém ficou ferido", diz, trecho final da resposta.
Homem manda motorista descer e ateia fogo em ônibus