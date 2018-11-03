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SERRA

Homem leva marretada na testa e vai parar no hospital, na Serra

Vítima ainda não quis prestar queixa contra o seu agressor

Publicado em 02 de Novembro de 2018 às 22:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2018 às 22:17
Um mecânico de 30 anos, que trabalhava numa oficina de bicicleta, em Jacaraípe, na Serra, levou um golpe de marreta na testa. O caso aconteceu nesta sexta-feira (2), às 9h30.
Segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima foi buscar o equipamento de uma bicicleta na oficina. Neste momento, foi surpreendido por um homem de 34 anos que estava com uma marreta de ferro. Após o golpe, o acusado fugiu, mas foi capturado pela polícia. Embriagado, ele não contou o motivo da marretada.
A vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Já o acusado foi levado para a Delegacia Regional da Serra, mas foi liberado porque a vítima não quis representar contra ele. Tanto a vítima quanto o agressor têm passagem por tráfico de drogas. 

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