Homem leva marretada na testa e vai parar no hospital, na Serra

Um mecânico de 30 anos, que trabalhava numa oficina de bicicleta, em Jacaraípe, na Serra, levou um golpe de marreta na testa. O caso aconteceu nesta sexta-feira (2), às 9h30.

Segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima foi buscar o equipamento de uma bicicleta na oficina. Neste momento, foi surpreendido por um homem de 34 anos que estava com uma marreta de ferro. Após o golpe, o acusado fugiu, mas foi capturado pela polícia. Embriagado, ele não contou o motivo da marretada.