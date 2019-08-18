Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Surto

Homem invade padaria, fere balconista e diz que pão está envenenado

"Ele estava completamente desnorteado. Se tivesse pegado um pouco mais perto do meu pescoço, eu poderia ter morrido. Foi um milagre", diz a balconista

Publicado em 18 de Agosto de 2019 às 07:49

Aramylle Bastos Locatelli

Aramylle Bastos Locatelli

Publicado em 

18 ago 2019 às 07:49
Balconista é ferida por homem em padaria na Serra - 18/08/2019 Crédito: Iara Diniz
Um homem de 41 anos invadiu uma padaria no bairro Eurico Salles, na Serra, e levou clientes ao pânico na manhã deste domingo (18). Ele entrou no local arremessando um facão, que atingiu uma balconista, 46 anos. A mulher estava no caixa e ficou ferida no ombro.
Ele estava completamente desnorteado. Se tivesse pegado um pouco mais perto do meu pescoço, eu poderia ter morrido. Foi um milagre
Balconista ferida
Depois disso, o homem quebrou dois monitores de computador e jogou alimentos e pacotes de comida no chão. A situação causou pânico entre os clientes, que começaram a correr. Aproximadamente 10 pessoas estavam na padaria.
"Foi um desespero enorme, todo mundo com medo, sem saber o que estava acontecendo. Uma cliente foi pular a janela e até quebrou o braço", contou a balconista. 
Após a confusão, o homem fugiu. Um policial militar à paisana, que estava chegando ao local para comprar pão, correu atrás dele e conseguiu detê-lo até a chegada da Polícia Militar. O homem foi encaminhado a Delegacia Regional da Serra.
Facas usadas por homem que invadiu padaria na Serra Crédito: Divulgação/PM
PÃO ENVENENADO
De acordo com informações da polícia, o homem estava bem alterado e alegou que a padaria vendia pão envenenado. O dono da padaria, 50 anos, negou a informação e disse que não sabe o que levou o homem a reagir desta forma. 
"Ele quebrou várias coisas, me causou um prejuízo enorme. Ninguém sabe porque ele fez isso. As meninas disseram que ele já entrou gritando que ia matar todo mundo e arremessando o facão", contou. 
A balconista foi encaminhada para um hospital, mas já recebeu alta e passa bem.
Procurada, a Polícia Civil informou que o conduzido Lázaro André Vieira De Oliveira foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, dano qualificado e porte ilegal de arma branca. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados