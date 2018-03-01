Homem finge procurar babá e marca encontros para estuprá-las

A Polícia Civil de Pernambuco divulgou nesta terça-feira (27) o retrato falado de um homem que vinha usando um site de compras e vendas de produtos e serviços para estuprar mulheres em Olinda. O criminoso, que se apresentava como Alexandre Souza e dizia que era policial militar ou civil, escolhia vítimas com idades entre 20 e 40 anos. Até esta quarta-feira, seis mulheres já procuraram a polícia para relatar crimes com esse padrão.
Segundo o delegado Meneses, titular da 25ª Delegacia de Polícia (Peixinhos), o criminoso marcava com as vítimas em um local público e as chamava para ir a sua casa com o argumento de que elas precisavam conhecer a criança de quem tomariam conta.
Para reforçar o golpe, o suspeito passava o telefone para que elas conversassem com uma criança de verdade. Após saltarem do ônibus que os levaria até a residência do homem, ele arrastava as mulheres para um terreno baldido, onde elas eram estupradas, sempre à noite.
"O estuprador se apresentava como policial militar, às vezes era civil. Ele iludiu bastante as mulheres", afirmou o delegado, que já ouviu duas mulheres e conta ainda com o depoimento de uma terceira, que, estuprada nesta segunda-feira, fez seu relato na delegacia de Varadouro, também em Olinda.
Uma das vítimas conseguiu se desvencilhar e fugir quando já estava nua e foi até a delegacia mais próxima, que não era distante do matagal, no último 30 de outubro. Lá, foi registrado o boletim de ocorrência. No entanto, Meneses ressaltou que a mulher só prestará depoimento nesta quinta-feira na delegacia de Peixinhos, onde ele atua.
"Ela só procurou a delegacia agora, depois que viu a repercussão do caso e que a polícia estava atrás dele. A vítima estava abalada e quis se afastar para esquecer", disse Meneses.
O nome Alexandre Souza, usado pelo agressor, pode ser fictício, mas o delegado acredita que o retrato falado, que será ainda aprimorado com base em novos depoimentos, poderá auxiliar na identificação e localização do suspeito.
Além do depoimento marcado para esta quinta-feira, Meneses escutará outras duas mulheres que afirmaram terem caído no mesmo golpe do estuprador nesta quarta-feira.
Os agentes investigam o número de telefone usado para marcar os encontros e um perfil encontrado em rede social que pode pertencer ao suspeito.
Segundo Meneses, um primeiro retrato falado foi feito em janeiro, quando uma mulher procurou a polícia para registrar um estupro ocorrido no dia 14 daquele mês.
"A vítima veio no dia 15, fizemos retrato falado no dia 20. Primeiro estávamos investigando antes de divulgar, mas estava complicado, então resolvemos divulgar a imagem. Com os novos depoimentos, poderemos aprimorar mais detalhes do retrato falado e do caso", afirmou.