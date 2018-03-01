Homem finge procurar babá e marca encontros para estuprá-las

Retrato falado mostra rosto de criminoso que estupra mulheres em Olinda, em Pernambuco Crédito: Divulgação | Polícia Civil de Pernambuco

A Polícia Civil de Pernambuco divulgou nesta terça-feira (27) o retrato falado de um homem que vinha usando um site de compras e vendas de produtos e serviços para estuprar mulheres em Olinda. O criminoso, que se apresentava como Alexandre Souza e dizia que era policial militar ou civil, escolhia vítimas com idades entre 20 e 40 anos. Até esta quarta-feira, seis mulheres já procuraram a polícia para relatar crimes com esse padrão.

Segundo o delegado Meneses, titular da 25ª Delegacia de Polícia (Peixinhos), o criminoso marcava com as vítimas em um local público e as chamava para ir a sua casa com o argumento de que elas precisavam conhecer a criança de quem tomariam conta.

Para reforçar o golpe, o suspeito passava o telefone para que elas conversassem com uma criança de verdade. Após saltarem do ônibus que os levaria até a residência do homem, ele arrastava as mulheres para um terreno baldido, onde elas eram estupradas, sempre à noite.

"O estuprador se apresentava como policial militar, às vezes era civil. Ele iludiu bastante as mulheres", afirmou o delegado, que já ouviu duas mulheres e conta ainda com o depoimento de uma terceira, que, estuprada nesta segunda-feira, fez seu relato na delegacia de Varadouro, também em Olinda.

Uma das vítimas conseguiu se desvencilhar e fugir quando já estava nua e foi até a delegacia mais próxima, que não era distante do matagal, no último 30 de outubro. Lá, foi registrado o boletim de ocorrência. No entanto, Meneses ressaltou que a mulher só prestará depoimento nesta quinta-feira na delegacia de Peixinhos, onde ele atua.

"Ela só procurou a delegacia agora, depois que viu a repercussão do caso e que a polícia estava atrás dele. A vítima estava abalada e quis se afastar para esquecer", disse Meneses.

O nome Alexandre Souza, usado pelo agressor, pode ser fictício, mas o delegado acredita que o retrato falado, que será ainda aprimorado com base em novos depoimentos, poderá auxiliar na identificação e localização do suspeito.

Além do depoimento marcado para esta quinta-feira, Meneses escutará outras duas mulheres que afirmaram terem caído no mesmo golpe do estuprador nesta quarta-feira.

Os agentes investigam o número de telefone usado para marcar os encontros e um perfil encontrado em rede social que pode pertencer ao suspeito.

Segundo Meneses, um primeiro retrato falado foi feito em janeiro, quando uma mulher procurou a polícia para registrar um estupro ocorrido no dia 14 daquele mês.