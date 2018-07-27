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São Domingos do Norte

Homem estuprava e mantinha a mulher em cárcere privado no Noroeste do ES

Contra o suspeito, de 36 anos, ainda existe um mandado de prisão por homicídio qualificado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 14:45

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 14:45

Mulher e o filho eram mantidos em cárcere privado em São Domingos do Norte Crédito: Arquivo - GZ
Um homem de 36 anos foi preso na manhã de quinta-feira (26), na zona rural de São Domingos do Norte, acusado de estuprar, agredir e manter em cárcere privado sua esposa, uma mulher de 26 anos. O caso foi descoberto após uma denúncia e a Polícia Militar ainda encontrou um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, por homicídio.
De acordo com a PM, chegou uma denúncia de que um homem levava uma criança e a mãe para uma carvoaria e o menino não ia para a escola. Ao chegar no local para averiguar a situação, os militares procuraram pelo nome do suspeito no sistema e encontraram um mandado de prisão em aberto, sobre um homicídio qualificado que aconteceu em 2008.
Assim que foi dada voz de prisão ao acusado, a mulher pediu socorro. Os policiais contaram que a vítima disse pelo amor de Deus, ele vai me matar e matar meu filho. Ela afirmou que era ameaçada pelo marido e que era levada à força para uma carvoaria com a criança. No local, eram expostos à fumaça e ficavam sob sol escaldante.
APELO DE FILHO SALVOU A MÃE
Além disso, a mulher alegou que tentou sair de casa na última segunda-feira (23), mas foi impedida pelo acusado. Ele teria agredido a mulher com tapas, socos e quase a matou estrangulada. A criança também teria sido agredida. A vítima revelou que o marido a espancou por horas, tentou enforcá-la diversas vezes e chegou a colocar uma faca em seu pescoço. Ele só teria desistido de cometer um assassinato, segundo a mulher, porque a criança teria pedido, aos prantos, para não matar sua mãe, pois o menino disse que tudo o que ele tem na vida.
A vítima ainda afirmou que era mantida em cárcere privado, pois era proibida de sair de casa. Ela também contou que era estuprada pelo suspeito. De acordo com a mulher, ela era obrigada a manter relações sexuais com o marido contra a sua vontade. O homem também teria dito que, se um dia fosse preso, iria matar a vítima e o filho dela quando fosse solto. Por isso, ela solicitou aos policiais proteção do Estado.
Os militares contaram que a mulher tem diversas lesões pelo corpo, como roxo nos braços e pescoço, além de olhos muito vermelhos. A vítima justificou que os olhos ficaram assim após as várias tentativas de enforcamento por parte do acusado.
A Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado no artigo 148 (Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado) e no artigo. 213 (Constranger mulher a conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça) e encaminhado ao presídio. Os nomes dos envolvidos não serão divulgados para proteger a identidade das vítimas. A idade da criança não foi informada.
Homem estuprava e mantinha a mulher em cárcere privado no Noroeste do ES

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