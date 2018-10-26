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Serra

Homem estupra menina, tenta jogar bebê de janela e taca fogo em casa

O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (26), no bairro Hélio Ferraz, na Serra; o principal suspeito é ex-padrasto das vítimas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2018 às 19:41

Publicado em 26 de Outubro de 2018 às 19:41

Casa é incendiada Crédito: Ricardo Medeiros
Uma casa foi incendiada com duas pessoas dentro, sendo uma adolescente de 13 anos e uma criança de dois anos, na manhã desta sexta-feira (26), no bairro Hélio Ferraz, na Serra. Elas estavam sozinhas em casa quando o ex-padrasto da menina entrou na residência, tentou jogar a criança de dois anos pela janela, estuprou a ex-enteada e ateou fogo em um colchão que estava no quarto do imóvel.
Ao Gazeta Online, um motorista de aplicativo, de 29 anos, que morava na residência, contou que vive com a esposa  uma cuidadora de 18 anos, com a cunhada de 13 anos, com os dois filhos, de dois anos e um de oito meses, além do pai, um idoso de 65 anos. Ele afirmou que o acusado de ter ateado fogo já foi casado com a sogra dele.
Na manhã desta sexta-feira (26), o suspeito chegou ao local procurando pela ex-mulher. Segundo a cuidadora de 18 anos, a irmã de 13 anos contou que o ex-padrasto invadiu a casa e tentou arremessar a criança de dois anos pela janela. Porém, a adolescente o impediu. Depois, ele ainda estuprou a garota e bateu a cabeça dela várias vezes contra o chão. Por fim, ele ateou fogo em um colchão do quarto do imóvel e fugiu. O incêndio se alastrou por boa parte da casa e a família perdeu vários pertences.
Para salvar a adolescente a criança, os vizinhos arremessaram pedras no telhado para que a fumaça saísse e as vítimas não morressem sufocadas. Os próprios moradores retiraram as duas da residência. 
MOTIVAÇÃO DO CRIME
O motorista afirmou que a sogra possui sete filhos e um deles também é filho do acusado. Mas que não tem contato com a mulher e com os outros filhos dela. Ele contou, ainda, que o suspeito já foi na residência outras vezes procurando a ex-mulher, que não mora no local, e o filho que teria tido com ela. Nas ocasiões, ele fez ameaças de morte e disse que atearia fogo no local.
Outra motivação seria também, o fato da adolescente de 13 anos ter contado à família que foi estuprada pelo suspeito quando tinha 11 anos. O homem ficou sabendo desse relato da garota e foi ao local para vingar-se. Por este motivo, há dois meses a menina vivia sob a guarda da irmã. 
 
À reportagem, o Corpo de Bombeiros disse que foram encontrados dois focos de incêndio na residência, sendo um no quarto e outro na porta da casa. Quase toda a residência ficou danificada e a parede e o teto do quarto chegaram a desabar. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil interditou o imóvel.
O suspeito fugiu e até o momento não foi localizado. A adolescente e o sobrinho de dois anos foram encaminhados ao Hospital Infantil de Vitória. A menina fraturou uma das pernas, foi medicada, passou por exames e aguarda para fazer uma tomografia. Já o menino de dois anos passa bem. 
Crédito: Ricardo Medeiros
 
 
 

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