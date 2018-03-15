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Cariacica

Homem entra em prédio público, diz estar armado e gera pânico no ES

Segundo uma funcionária, esta não é a primeira vez em que o acusado aparece no local gerando confusão

Publicado em 15 de Março de 2018 às 20:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 20:12
A Polícia Militar foi acionada, mas nenhuma arma foi encontrada com o suspeito Crédito: Fernando Madeira
Um morador de rua entrou no Núcleo da Defensoria Pública dizendo estar armado e causou pânico, no inicio da tarde desta quinta-feira (15), em Campo Grande, Cariacica.
Segundo informações de populares que aguardavam atendimento na Defensoria, o rapaz chegou na porta do atendimento ao público e disse estar armado. Ele exigia um defensor para ajudá-lo. Cerca de 40 pessoas que estavam no local ficaram assustadas.
"Todo mundo tentou se proteger pois ele dizia estar armado. Entramos em um corredor para se esconder. Teve gente que chorou e outras que ficaram muito nervosas", disse Rosi Souza, que aguardava atendimento.
Segundo a diretora do Núcleo, a defensora pública Nadia Muricy de Oliveira, esta não é a primeira vez que o homem aparece na defensoria. "É terceira vez que este indivíduo vem aqui. Uma delas no dia 15 de fevereiro quando chegou a quebrar dois computadores e no dia 6 de março ele também esteve na defensoria gritando", contou.
A Polícia Militar foi acionada e revistou o acusado. Nenhuma arma foi encontrada.

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