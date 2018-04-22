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Vila Garrido

Homem encapuzado é morto no alto de escadaria em Vila Velha

Nenhum documento de identificação foi encontrado com a vítima. Segundo a polícia, o homem era moreno e tinha uma tatuagem de caveira

Publicado em 22 de Abril de 2018 às 18:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2018 às 18:13
Segundo informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima foi atingida por dois disparos no rosto Crédito: Fernando Madeira
Um rapaz usando uma touca ninja foi surpreendido por criminosos e assassinado no alto de uma escadaria, no início da manhã deste domingo (22), em Vila Garrido, Vila Velha.
Para a polícia, ele teria ia ao local fazer um ataque ao bando rival, mas foi surpreendido e acabou morto.
Segundo informações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima foi atingida por dois disparos no rosto.
Nenhum documento de identificação foi encontrado com ele. Moradores disseram que o rapaz era de Linhares e estava há pouco tempo no bairro.
Ainda segundo a polícia, o homem era moreno e tinha uma tatuagem de caveira. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
A autoria e motivação do crime estão sendo apurados pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vila Velha. Este é o segundo assassinato no bairro somente esta semana. 
 

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