Homem encapuzado é morto no alto de escadaria em Vila Velha

Segundo informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima foi atingida por dois disparos no rosto Crédito: Fernando Madeira

Um rapaz usando uma touca ninja foi surpreendido por criminosos e assassinado no alto de uma escadaria, no início da manhã deste domingo (22), em Vila Garrido, Vila Velha.

Para a polícia, ele teria ia ao local fazer um ataque ao bando rival, mas foi surpreendido e acabou morto.

Segundo informações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima foi atingida por dois disparos no rosto.

Nenhum documento de identificação foi encontrado com ele. Moradores disseram que o rapaz era de Linhares e estava há pouco tempo no bairro.

Ainda segundo a polícia, o homem era moreno e tinha uma tatuagem de caveira. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.

A autoria e motivação do crime estão sendo apurados pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vila Velha. Este é o segundo assassinato no bairro somente esta semana.