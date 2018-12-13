Homem é sequestrado em Guaçuí e libertado em Minas Gerais

Um motorista de 26 anos ficou em poder de bandidos durante um assalto na BR 482, em Guaçuí, na Região do Caparaó, na noite desta quarta-feira (13). Dois homens o abordaram enquanto ele dirigia na rodovia. Houve cerco policial e a vítima só foi liberada em Minas Gerais, após um acidente.
Segundo a Polícia Militar, o rapaz dirigia um Fiat Palio por volta das 22h20 quando foi abordado e feito refém por dois homens armados no bairro Morada das Palmeiras. Os bandidos e a vítima seguiram sentido Dores do Rio Preto.
Um cerco policial foi montado na rodovia. Os militares então perceberam a aproximação do carro em alta velocidade. Foi dada ordem de parada, porém o condutor não obedeceu e atravessou a divisa do Estado, indo sentido a cidade de Espera Feliz, Minas Gerais. Lá, um cerco policial também foi montado.
O veículo conseguiu furar o bloqueio, mas perdeu o controle da direção, bateu contra o meio-fio e estourou o pneu. Um dos bandidos, que dirigia o carro e estava armado, fugiu a pé. O outro bandido, identificado por Otavio Souza Rodrigues, tentou fugir, mas foi capturado.
A vítima, segundo a polícia, não se feriu e registrou o caso na delegacia de Espera Feliz.